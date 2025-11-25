Acesso do Remo à Série A impulsiona mercado e lota lojas oficiais do clube

A confirmação do acesso do Remo à Série A desencadeou uma corrida dos torcedores às lojas oficiais do clube. O resultado tem sido imediato: aumento expressivo nas vendas e fluxo intenso desde o domingo da festa no Mangueirão.

O músico Fábio Baladero foi um dos que aproveitaram o momento para comprar produtos oficiais. Ele buscou um presente para a mãe, remista assumida, e ainda aproveitou a deixa para levar mais peças a amigos e familiares. “Foi muita emoção. Tô até rouco. O acesso foi algo marcante. Aproveitei para renovar o estoque e já preparar o próximo manto”, contou. Segundo ele, o clima de celebração motivou a torcida a presentear e vestir as cores azulinas.

Fábio aproveita o acesso para presentear parentes. (Cristino Martins / O Liberal)

Nas lojas, o impacto foi sentido de imediato. Anderson Monteiro, gerente da Rei da Amazônia, confirma o salto nas vendas. “Com o acesso, os pontos de venda cresceram entre 30% e 40%. É um movimento forte, e ainda nem entramos no período de fim de ano”, explicou. A camisa 01 de jogo é o produto mais procurado, seguida pela camisa especial do acesso.

Monteiro destaca que o torcedor acreditou até o fim e antes do acesso a procura já havia aumentado. “No domingo à noite, já estavam cheias. Reforçamos a equipe e seguimos nesse ritmo. Estamos preparando ações para a Black Friday e esperando reposição de estoque. Teremos uma coleção especial de fim de ano e outra para o começo da temporada”, disse.

Em um shopping da cidade, o movimento tem sido intenso. (Cristino Martins / O Liberal)

Em outra loja localizada no estádio do Baenão, o movimento tem sido semelhante. Ruben Carvalho, vendedor da Loja do Remo, relata um crescimento ainda mais expressivo. “As vendas dobraram. Muita gente procurando camisas oficiais, a do Rangel, regatas... De um mês pra cá, a procura explodiu. Teve torcedor levando duas, três, quatro camisas.” A demanda foi tão alta que o estoque acabou e uma nova remessa já está a caminho.

Em ambas, a camisa oficial de jogo sai pelo valor de R$ 299,99, mas há opções mais em conta para aqueles que desejam atualizar o estoque azulino ou presentear amigos e familiares, motivados pela boa fase azulina.