Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Acesso do Remo à Série A impulsiona mercado e lota lojas oficiais do clube

Torcida corre atrás de camisas, coleção do acesso e novos mantos; estoques já precisam de reposição

O Liberal

A confirmação do acesso do Remo à Série A desencadeou uma corrida dos torcedores às lojas oficiais do clube. O resultado tem sido imediato: aumento expressivo nas vendas e fluxo intenso desde o domingo da festa no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O músico Fábio Baladero foi um dos que aproveitaram o momento para comprar produtos oficiais. Ele buscou um presente para a mãe, remista assumida, e ainda aproveitou a deixa para levar mais peças a amigos e familiares. “Foi muita emoção. Tô até rouco. O acesso foi algo marcante. Aproveitei para renovar o estoque e já preparar o próximo manto”, contou. Segundo ele, o clima de celebração motivou a torcida a presentear e vestir as cores azulinas.

image Fábio aproveita o acesso para presentear parentes. (Cristino Martins / O Liberal)

Nas lojas, o impacto foi sentido de imediato. Anderson Monteiro, gerente da Rei da Amazônia, confirma o salto nas vendas. “Com o acesso, os pontos de venda cresceram entre 30% e 40%. É um movimento forte, e ainda nem entramos no período de fim de ano”, explicou. A camisa 01 de jogo é o produto mais procurado, seguida pela camisa especial do acesso.

VEJA MAIS

image Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão
Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

image Remo e Goiás leva mais de 47 mil torcedores ao Mangueirão e bate recorde de público da Série B
Valor arrecadado na partida também foi recorde: R$ 3.118.000.

image Remo e Goiás leva mais de 47 mil torcedores ao Mangueirão e bate recorde de público da Série B
Valor arrecadado na partida também foi recorde: R$ 3.118.000.

Monteiro destaca que o torcedor acreditou até o fim e antes do acesso a procura já havia aumentado. “No domingo à noite, já estavam cheias. Reforçamos a equipe e seguimos nesse ritmo. Estamos preparando ações para a Black Friday e esperando reposição de estoque. Teremos uma coleção especial de fim de ano e outra para o começo da temporada”, disse.

image Em um shopping da cidade, o movimento tem sido intenso. (Cristino Martins / O Liberal)

Em outra loja localizada no estádio do Baenão, o movimento tem sido semelhante. Ruben Carvalho, vendedor da Loja do Remo, relata um crescimento ainda mais expressivo. “As vendas dobraram. Muita gente procurando camisas oficiais, a do Rangel, regatas... De um mês pra cá, a procura explodiu. Teve torcedor levando duas, três, quatro camisas.” A demanda foi tão alta que o estoque acabou e uma nova remessa já está a caminho.

Em ambas, a camisa oficial de jogo sai pelo valor de R$ 299,99, mas há opções mais em conta para aqueles que desejam atualizar o estoque azulino ou presentear amigos e familiares, motivados pela boa fase azulina. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série a 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Atropelado antes do jogo, torcedor segue para o Mangueirão com o filho e assiste ao acesso à Série A

A comovente história de Everton Luís rapidamente viralizou nas redes sociais como exemplo de superação e amor ao filho

26.11.25 17h37

preparativos

Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026

Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada

26.11.25 16h12

Futebol

Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A'

Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores”

26.11.25 12h49

Futebol

Programa de sócio-torcedor do Remo e Nasp devem passsar por mudanças, afirma Tonhão

Reformulações visam ampliações estruturais e de captação de novos torcedores.

26.11.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Foco

Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’

O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

26.11.25 12h25

Futebol

Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais?

27.11.25 10h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

27.11.25 7h00

Vai ficar?

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

26.11.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda