Remo x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/05) pelo Brasileirão Remo e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 31.05.26 19h30 Remo e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (X/@ClubeDoRemo) Remo x São Paulo disputam hoje, domingo (31/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Remo x São Paulo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O São Paulo tenta encerrar a sequência de quatro tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro. Classificado às oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana e agora sob o comando de Dorival Júnior, o Tricolor ocupa a 7ª posição, com 25 pontos, e vem de empate por 1 a 1 diante do Botafogo. Já o Remo vive situação delicada na competição. Vice-lanterna do Brasileirão, o Leão Azul chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em casa. Com 15 pontos, a equipe paraense busca a recuperação para tentar diminuir a distância para os concorrentes na luta contra o rebaixamento. VEJA MAIS Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) Remo encara o São Paulo antes da pausa e mira reação na Série A Em coletiva pós-treino, o capitão Marlon falou sobre o momento vivido pelo Leão Azul, que ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série A Remo x São Paulo: prováveis escalações Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé. O treinador azulino não poderá contar com o atacante Jajá, expulso na última rodada diante do Athletico-PR. Gabriel Poveda surge como o principal candidato para assumir a vaga no setor ofensivo. São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Tapia, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Júnior. O Tricolor terá os desfalques de Wendell, Sabino, Luciano e Damián Bobadilla. Luciano cumpre suspensão e também se recupera de lesão, enquanto Bobadilla está com a seleção paraguaia. A tendência é que Tapia ocupe a vaga no ataque. FICHA TÉCNICA Remo x São Paulo Campeonato Brasileiro Série A Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA) Data/Horário: 31 de maio de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo são paulo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41