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Remo x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/05) pelo Brasileirão

Remo e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Remo e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (X/@ClubeDoRemo)

Remo x São Paulo disputam hoje, domingo (31/05), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x São Paulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O São Paulo tenta encerrar a sequência de quatro tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro. Classificado às oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana e agora sob o comando de Dorival Júnior, o Tricolor ocupa a 7ª posição, com 25 pontos, e vem de empate por 1 a 1 diante do Botafogo.

Já o Remo vive situação delicada na competição. Vice-lanterna do Brasileirão, o Leão Azul chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em casa. Com 15 pontos, a equipe paraense busca a recuperação para tentar diminuir a distância para os concorrentes na luta contra o rebaixamento.

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Remo x São Paulo: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick, Vitor Bueno e Yago Pikachu; Alef Manga e Gabriel Poveda. Técnico: Léo Condé.

O treinador azulino não poderá contar com o atacante Jajá, expulso na última rodada diante do Athletico-PR. Gabriel Poveda surge como o principal candidato para assumir a vaga no setor ofensivo.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio e Enzo Díaz; Danielzinho, Pablo Maia e Artur; Tapia, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

O Tricolor terá os desfalques de Wendell, Sabino, Luciano e Damián Bobadilla. Luciano cumpre suspensão e também se recupera de lesão, enquanto Bobadilla está com a seleção paraguaia. A tendência é que Tapia ocupe a vaga no ataque.

FICHA TÉCNICA
Remo x São Paulo
Campeonato Brasileiro Série A
Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)
Data/Horário: 31 de maio de 2026, 20h30

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