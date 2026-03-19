Remo x Flamengo: conheça simpatia simples para atrair vitória no Maracanã Clube paraense enfrenta sequência positiva do rival e torcida pode apostar em rituais para atrair vitória nesta quinta-feira (19) Hannah Franco 19.03.26 20h35 Remo x Flamengo: simpatias para o Leão vencer no Maracanã. (Imagem gerada por IA) O Remo entrou em campo nesta quinta-feira (19), no Maracanã, para enfrentar o Flamengo em uma partida considerada difícil pela Série A. O time paraense busca a primeira vitória na competição, enquanto o adversário chega embalado após três triunfos consecutivos. Diante do cenário desafiador, torcedores recorrem não apenas à análise tática, mas também a crenças populares. As chamadas simpatias para o time ganhar ganham espaço entre os azulinos que querem reforçar a confiança antes do jogo. Entre os rituais mais conhecidos está o de congelar o nome do time adversário, prática que simboliza “esfriar” o desempenho do rival dentro de campo. VEJA MAIS Simpatia para fazer passar a chuva: 6 passos para o tempo bom voltar Não deixe a água estragar seu dia! Saiba como um método popular pode te ajudar a ver o céu limpo Casagrande ganha camisa retrô do Remo enviada por ídolo azulino Mesquita Ex-jogador e comentarista publicou vídeo nas redes sociais agradecendo o presente e lembrando simpatia antiga pelo clube paraense Simpatia do congelador é uma das mais usadas A chamada simpatia do congelador é uma das mais tradicionais entre torcedores de futebol. A prática consiste em escrever o nome do time adversário — neste caso, o Flamengo — em um papel e colocá-lo dentro de um recipiente com água. Em seguida, o recipiente deve ser levado ao congelador até que a água vire gelo. A ideia simbólica é “congelar” as ações do rival em campo, dificultando seu desempenho durante a partida. Alguns torcedores também optam por reforçar o ritual escrevendo o nome de jogadores do time adversário no mesmo papel, acreditando que isso amplia o efeito da simpatia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave simpatias clube do remo flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23