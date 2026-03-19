Remo x Flamengo: conheça simpatia simples para atrair vitória no Maracanã

O Remo entrou em campo nesta quinta-feira (19), no Maracanã, para enfrentar o Flamengo em uma partida considerada difícil pela Série A. O time paraense busca a primeira vitória na competição, enquanto o adversário chega embalado após três triunfos consecutivos. Diante do cenário desafiador, torcedores recorrem não apenas à análise tática, mas também a crenças populares.

As chamadas simpatias para o time ganhar ganham espaço entre os azulinos que querem reforçar a confiança antes do jogo. Entre os rituais mais conhecidos está o de congelar o nome do time adversário, prática que simboliza “esfriar” o desempenho do rival dentro de campo.

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Simpatia do congelador é uma das mais usadas

A chamada simpatia do congelador é uma das mais tradicionais entre torcedores de futebol. A prática consiste em escrever o nome do time adversário — neste caso, o Flamengo — em um papel e colocá-lo dentro de um recipiente com água.

Em seguida, o recipiente deve ser levado ao congelador até que a água vire gelo. A ideia simbólica é “congelar” as ações do rival em campo, dificultando seu desempenho durante a partida.

Alguns torcedores também optam por reforçar o ritual escrevendo o nome de jogadores do time adversário no mesmo papel, acreditando que isso amplia o efeito da simpatia.