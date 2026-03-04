Simpatia para fazer passar a chuva: 6 passos para o tempo bom voltar

Está cansado de ver a chuva atrapalhar seus planos de sair de casa? Uma simpatia simples pode ser a solução para garantir que você não cancele ou se atrase para seus compromissos. Conheça um método popular que promete ajudar a cessar a chuva e abrir o tempo para suas atividades.

Muitas vezes, a chuva inesperada surge bem no momento em que você está pronto para sair, seja para um encontro com o namorado, um passeio em família ou um compromisso com amigos. Nessas horas, recorrer a uma crença popular pode ser uma alternativa para não deixar o clima estragar seu dia.

A boa notícia é que nem toda simpatia requer ingredientes complexos ou rituais elaborados. Esta técnica é simples e fácil de seguir, oferecendo uma tentativa de mudar a situação. Experimentar pode ser um incentivo para alcançar o que se deseja, sem depender apenas da sorte.

Simpatia para afastar a chuva e ter tempo bom

Para afastar a chuva e atrair o tempo bom, siga os passos desta simpatia tradicional:

Dirija-se até a janela com um pote de sal em mãos, posicionando-se de costas para a abertura.

Jogue um punhado de sal por cima do ombro, sendo crucial não olhar para trás neste momento.

Reze uma Ave Maria, imaginando intensamente que a chuva cessa e o tempo melhora.

Repita este procedimento por três vezes consecutivas, mantendo a fé em cada etapa.

Ao final, agradeça a Nossa Senhora pelo bom tempo que, de acordo com a crença, surgirá em breve.

Continue sem olhar para trás até que você se afaste completamente do local onde a simpatia foi realizada.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)