Remo: veja o perfil dos dispensados; jogador coringa e atletas 'sumidos'

Dos três jogadores dispensados na manhã desta quinta-feira (48), em decisão da diretoria do Remo, o meia Djalma era o que mais aparecia mais frequentemente na equipe titular. Segundo sites especializados, o meia, que também atua como lateral, fez 13 jogos este ano. Ele estava no clube desde 2019, quando atuou 22 vezes e marcou um gol.

Os demais, no entanto, apenas integravam o elenco, sem o mínimo sucesso. João Diogo, por exemplo, só jogou duas vezes e, embora atacante, sequer marcou gols. Já Wellison chegou com status de ex-Vitória-BA, contudo, não fez sequer um jogo oficial com a camisa azulina.

João Diogo é paraense e iniciou a carreira no futsal do Remo (Samara Miranda / Remo)

