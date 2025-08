Remo é o segundo time que mais leva torcedores como visitante na Série B; Paysandu também se destaca

Um levantamento feito pela página “Seguidados”, no Twitter, apontou que o Clube do Remo é o segundo time da Série B que mais leva torcedores em partidas como visitante. No total, o time azulino já levou mais de 3400 torcedores em jogos fora do Pará.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com média de 497 pessoas torcedores por jogo, o Leão Azul ficou atrás apenas do Coritiba, que lidera com ampla vantagem. O Paysandu está na 5° colocação com média de 275 torcedores por jogo. No total, mais de 1600 bicolores viajaram para acompanhar o Papão em jogos fora.

A dupla Re-Pa também figura entre os jogos com maior presença de torcedores visitantes na Série B de 2025. Nos 10 jogos com maior público visitante, o Clube do Remo aparece em seis partidas, enquanto o Paysandu participa de duas.

Maiores públicos do Remo como visitante:

Athletico PR 2 x 1 Remo – 1.258 torcedores Atlético GO 1 x 1 Remo – 1.196 torcedores Goiás 1 x 1 Remo – 331 torcedores CRB 2 x 0 Remo – 295 torcedores

VEJA MAIS

Maiores públicos do Paysandu como visitante:

Coritiba 2 x 5 Paysandu – 945 torcedores Cuiabá 1 x 0 Paysandu – 268 torcedores

Os dados foram extraídos dos borderôs oficiais da CBF, relatórios que detalham informações como público, renda e despesas de cada partida, e estão disponíveis no site da Confederação.

Na próxima rodada, o Paysandu volta a Belém para enfrentar o Vila Nova-GO, na segunda-feira (11), na Curuzu. O Remo joga fora de casa no sábado (9), contra o América-MG, na Arena Independência. Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e narração no canal do YouTube do Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)