Remo confirma contratação de paraense Lucas Tocantins; conheça o atleta

O Remo confirmou a contratação de atacante Lucas Tocantins, de 26 anos.

O clube ressaltou que o atleta é paraense, da cidade de São Geraldo do Araguaia, e iniciou a carreira no Botafogo-SP. De lá passou por times como Atl. Diadema, Ivinhema, Maringá, Atlético Paranaense, Rio Claro, Cascavel e Coritiba. Em 2020 o atleta disputou a Série B pela Chapecoense.

Ele atuará pela primeira vez no futebol paraense. "Estou muito feliz em retornar ao meu estado de origem, aonde vivi um pouco da minha infância. Foram seis anos, mas fui muito feliz", disse ao site oficial do Remo. "Quero poder ajudar o Remo a conquistar seus objetivos no ano, que se Deus quiser vamos conseguir, e poder jogar no Rei da Amazônia é muito gratificante", ponderou.

A diretoria azulina confirmou que Lucas chegará na capital paraense nesta quarta (10) para realizar os exames médicos e iniciar os trabalhos com o elenco remista.

Ficha técnica

Nome completo: Lucas Costa da Silva

Apelido: Lucas Tocantins

Data de nascimento: 25/07/1994

Idade: 26 anos

Naturalidade: São Geraldo do Araguaia-PA

Clubes: Botafogo-SP, Atl. Diadema, Ivenhema, Maringá, Atlético Paranaense, Rio Claro, Cascavel, Coritiba e Chapecoense.