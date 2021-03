Remo acerta com atacante campeão da Série B 2020

O Remo vai finalizar, a qualquer momento, negociação com o atacante Lucas Tocantins, que estava na Chapecoense, campeão da Série B em 2020.

O atacante tem características para jogar pelos lados do ataque, com velocidade. O período de negociação já está praticamente finalizado, conforme informou um representante do atleta, que é Alexandre Rocha Loures.

A reportagem também procurou informações da diretoria azulina e obteve a confirmação que o acerto está encaminhado. A transação se prolonga há cerca de 15 dias.

Lucas chega a Belém na manhã desta quarta-feira (10) para iniciar os trâmites que envolvem exames e regularização. Assim que receber o aval, o clube vai confirmar a contratação e promover a assinatura de contrato de um ano.

O detalhe é que foi um início de semana movimentado para o setor de ataque do Remo. Edson Cariús foi confirmado na segunda-feira e Lucas tende a ser anunciado oficialmente nas próximas horas.

Lucas tem 26 anos e atua tanto como ponta direita, como na esquerda. Tem clubes grandes no currículo, entre eles, o Atlético-PR, o Coritiba e Chapecoense-SC. Ano passado, sua atuação foi discreta na campanha que resultou no título da Série B para a Chape. Em toda a temporada, englobando outros campeonatos, não somente o Brasileirão, Lucas fez 15 jogos e marcou um gol.