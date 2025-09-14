Red Bull Bragantino vacila no fim e cede o empate ao lanterna Sport nos acréscimos Estadão Conteúdo 14.09.25 13h22 A reabilitação do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro parecia encaminhada, neste domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Em um duelo particular entre Sasha e o goleiro Gabriel, o time paulista vencia a partida com gol do atacante, até que aos 47 minutos do segundo tempo, viu Dérik Lacerda marcar para o Sport e decretar o empate por 1 a 1, pela 23ª rodada. O empate no fim fez o time de Fernando Seabra sair sob vaias. Com a igualdade, o Red Bull Bragantino perdeu a chance de se aproximar do G-6, seguindo em oitavo lugar, com 31 pontos. Já o Sport, apesar do empate no fim, segue em situação complicada, sendo o último colocado, com apenas 11 pontos. Querendo se impor dentro de casa, o Red Bull Bragantino se lançou ao ataque nos primeiros minutos. Sasha logo de cara, já obrigou o goleiro Gabriel a trabalhar. Depois, o atacante pegou de primeira o cruzamento de Lucas Barbosa e o goleiro evitou o gol. Gabriel ainda pegou o rebote de Eric Ramires. Aos poucos, o Sport foi equilibrando a posse de bola e incomodando a defesa paulista. Léo Pereira bateu cruzado e Cleiton fez a defesa. Na sequência, chance dupla pernambucana. Dérik carimbou Guzmán e no rebote, Pedro Henrique salvou em cima da linha. Na reta final, a melhor chance do duelo. Lucas Barbosa pegou de primeira e acertou a trave. Na sobra, Gabriel também parou na trave. Nos acréscimos, nova chance do time paulista. Laquintana perdeu cara a cara com Gabriel, no rebote, Sasha tentou de cabeça e o arqueiro pernambucano afastou com o pé. A segunda etapa voltou com o mesmo panorama, com o Red Bull Bragantino no ataque e Gabriel salvando o Sport. Sasha testou firme e o goleiro saltou para fazer grande defesa. Até que Nathan Mendes foi derrubado dentro da área por Léo Pereira. Eduardo Sasha se encarregou da penalidade e venceu a disputa ao deslocar o goleiro e abrir o placar, aos 11 minutos. O Sport até tentou reagir com Barletta, mas Cleiton voou para evitar o empate. Depois do susto, o time paulista voltou a tomar conta da partida. Empilhando chances, o goleiro Gabriel seguia evitando um prejuízo maior pernambucano. Mosquera fez bela jogada individual e só não marcou um golaço, pois parou em nova defesa de Gabriel. Até que nos acréscimos, o time paulista cochilou e viu Dérik Lacerda deixar tudo igual aos 47 e frustrar a torcida. O Red Bull Bragantino agora volta a campo no próximo domingo (21), contra o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão, no duelo que marca o encerramento da 24ª rodada. Mais cedo, às 17h30, o Sport recebe o Corinthians, na Ilha do Retiro. FICHA TÉCNICA RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 SPORT RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Laquintana (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra. SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Kevyson); Rivera, Pedro Augusto (Romarinho), Zé Lucas (Matheusinho) e Lucas Lima; Derik Lacerda e Léo Pereira (Chrystian Barletta). Técnico: Daniel Paulista. GOLS - Eduardo Sasha, aos 11, e Dérik Lacerda, aos 47 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Gabriel e Guzmán Rodríguez (Red Bull Bragantino); Ramon Menezes, Pedro Augusto e Lucas Lima (Sport). ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). RENDA - R$ 99.520,00. PÚBLICO - 3.564 torcedores. LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). 