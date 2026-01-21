Red Bull Bragantino empata com Mirassol e se mantém na liderança isolada do Paulistão Estadão Conteúdo 21.01.26 22h47 O tão esperado duelo entre Mirassol e Red Bull Bragantino não entregou o que era esperado. Jogando no estádio José Maria de Campos Maia, os rivais se enfrentaram pela quarta rodada do Paulistão 2026 mas, sem brilho, não saíram do zero. Com o resultado, o Mirassol chegou ao seu terceiro jogo sem vitória, foi a quatro pontos, e se manteve fora do G-8. Do outro lado, o Red Bull Bragantino foi a 10 pontos e se manteve na liderança, mas acabou perdendo os 100% de aproveitamento e a chance de disparar na ponta. Como esperado, o duelo de elite do interior paulista começou agitado. Logo aos dois, Galeano achou Shaylon na área, que mandou de cabeça e Cleiton salvou o Bragantino. O Mirassol chegou com perigo novamente aos 20, quando Alesson recebeu cruzamento de Daniel Borges, dividiu com Cleiton, mas na sobra, não conseguiu mandar para o gol, que estava livre. Do outro lado, o Red Bull Bragantino tentou responder principalmente com Henry Mosquera, mas não conseguiu encontrar a mesma objetividade das primeiras rodadas e viu o jogo ir para o intervalo sem gols. Na volta para a segunda etapa, o duelo se tornou um jogo de muita transpiração e pouca inspiração em Mirassol. As equipes pecaram muito no setor de criação, deixando um jogo amarrado no setor de meio-campo, o que diminuiu o ritmo ofensivo. O Mirassol teve a chance de abrir o marcador em uma rara cobrança de falta na entrada da área aos 45, mas Bruno Rodrigues mandou por cima do gol e o jogo terminou assim como começou: 0 a 0. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a quinta rodada do Paulistão 2026. No sábado (24), o Mirassol abre a rodada diante do São Bernardo, às 16h, no Primeiro de Maio. Mesmo horário para o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino, no dia seguinte, na Neo Química Arena. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Eduardo), Aldo Filho, Shaylon (Lucas Mugni) e Galeano; Alesson (Rodrigo Rodrigues) e Renato Marques (Everton Galdino). Técnico: Rafael Guanaes. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Nacho Sosa (Fabinho) e Gustavo Neves (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Vinicinho) e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini. CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Red Bull Bragantino) e Reinaldo e Rafael Guanaes (Mirassol). ÁRBITRO - João Vitor Gobi. RENDA - R$ 105,500,00. PÚBLICO - 4.652 presentes. LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Paulista Mirassol Red Bull Bragantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos 21.01.26 23h57 Ponte Preta perde para o São Bernardo e segue zerada no Paulistão 22.01.26 0h03 Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha 22.01.26 0h07 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52