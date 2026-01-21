Red Bull Bragantino empata com Mirassol e se mantém na liderança isolada do Paulistão

O tão esperado duelo entre Mirassol e Red Bull Bragantino não entregou o que era esperado. Jogando no estádio José Maria de Campos Maia, os rivais se enfrentaram pela quarta rodada do Paulistão 2026 mas, sem brilho, não saíram do zero.

Com o resultado, o Mirassol chegou ao seu terceiro jogo sem vitória, foi a quatro pontos, e se manteve fora do G-8. Do outro lado, o Red Bull Bragantino foi a 10 pontos e se manteve na liderança, mas acabou perdendo os 100% de aproveitamento e a chance de disparar na ponta.

Como esperado, o duelo de elite do interior paulista começou agitado. Logo aos dois, Galeano achou Shaylon na área, que mandou de cabeça e Cleiton salvou o Bragantino. O Mirassol chegou com perigo novamente aos 20, quando Alesson recebeu cruzamento de Daniel Borges, dividiu com Cleiton, mas na sobra, não conseguiu mandar para o gol, que estava livre.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino tentou responder principalmente com Henry Mosquera, mas não conseguiu encontrar a mesma objetividade das primeiras rodadas e viu o jogo ir para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o duelo se tornou um jogo de muita transpiração e pouca inspiração em Mirassol. As equipes pecaram muito no setor de criação, deixando um jogo amarrado no setor de meio-campo, o que diminuiu o ritmo ofensivo.

O Mirassol teve a chance de abrir o marcador em uma rara cobrança de falta na entrada da área aos 45, mas Bruno Rodrigues mandou por cima do gol e o jogo terminou assim como começou: 0 a 0.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a quinta rodada do Paulistão 2026. No sábado (24), o Mirassol abre a rodada diante do São Bernardo, às 16h, no Primeiro de Maio. Mesmo horário para o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino, no dia seguinte, na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Eduardo), Aldo Filho, Shaylon (Lucas Mugni) e Galeano; Alesson (Rodrigo Rodrigues) e Renato Marques (Everton Galdino). Técnico: Rafael Guanaes.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes), Nacho Sosa (Fabinho) e Gustavo Neves (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Vinicinho) e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Red Bull Bragantino) e Reinaldo e Rafael Guanaes (Mirassol).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

RENDA - R$ 105,500,00.

PÚBLICO - 4.652 presentes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).