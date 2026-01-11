Red Bull Bragantino consegue gol no fim e bate Noroeste na estreia do Paulistão 2026 Estadão Conteúdo 11.01.26 21h02 Noroeste e Red Bull Bragantino se enfrentaram na noite deste domingo (11), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2026. Em uma partida equilibrada e de poucas oportunidades claras, o Bragantino foi mais eficiente no fim e venceu por 1 a 0, com gol marcado já na reta final do segundo tempo. Com o resultado, o time de Bragança Paulista inicia o estadual com três pontos e larga entre os líderes da competição. O Noroeste, por sua vez, permanece zerado após a estreia e deixa o campo com a frustração de sofrer o gol quando o empate parecia encaminhado. O primeiro tempo teve domínio territorial do Red Bull Bragantino, que controlou a posse e tentou impor seu ritmo, mas encontrou dificuldades para romper a marcação adversária. A melhor chegada do time visitante veio aos 15 minutos, quando Eduardo Sasha subiu para cabecear após cruzamento, mas Luiz Daniel fez a defesa sem dar rebote. O Noroeste respondeu três minutos depois, em finalização de Pedro Felipe por cima do travessão. A partida seguiu concentrada no meio-campo, com muitas divididas e interrupções. Na volta do intervalo, o cenário pouco mudou. O time de Bragança manteve maior presença ofensiva, mas continuou esbarrando na organização defensiva do Noroeste. O jogo seguiu travado, com raras infiltrações e prevalência dos sistemas defensivos. A reta final teve leve crescimento do time visitante.Quando o empate parecia consolidado, o Bragantino encontrou o caminho do gol aos 41 minutos. Fabinho Capixaba recebeu pela esquerda e fez o cruzamento rasteiro para dentro da área. Jhon Jhon apareceu livre entre os zagueiros e, com um toque simples, empurrou para o fundo das redes, quebrando o equilíbrio da partida e garantindo a vitória visitante em Bauru. As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira. O Noroeste visita o Botafogo-SP às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Pouco depois, às 19h30, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Paulistão. FICHA TÉCNICA NOROESTE 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Pedro Carrerete, Maycon (Marlyson) e Jhonny (Wesley Santos); Léo Sena (Leocovick), Tauã (Thiago Lopes), Peixoto e Sánchez; Pedro Felipe (Cristiano) e Carlão. Técnico: Guilherme Alves. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel (Ignacio Sosa), Jhon Jhon e Lucas Barbosa (Davi Gomes); Gustavinho (Eric Ramires), Eduardo Sasha e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini. GOL - Jhon John, aos 41 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Maycon, Peixoto e Carlão (NOR); Gustavo Marques (RBB) ÁRBITRO - João Vitor Gobi RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP) 