O Liberal chevron right Esportes chevron right

Red Bull Bragantino bate Atlético-MG e mantém os 100% no Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Red Bull Bragantino venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado garantiu ao time paulista mais três pontos e com aproveitamento total neste início de competição, enquanto o Galo segue em busca da primeira vitória.

Com o triunfo, o Bragantino chegou aos seis pontos, enquanto o Atlético-MG, que havia empatado por 2 a 2 com o Palmeiras na estreia, permanece com um ponto na zona intermediária.

No primeiro tempo, o Bragantino apresentou maior presença ofensiva e criou as principais oportunidades até a metade da etapa inicial. Gustavo Marques e Matheus Fernandes finalizaram acima do gol em jogadas de média distância, enquanto Gabriel exigiu boa intervenção de Everson em chute colocado de fora da área.

A superioridade foi transformada em gol aos 37 minutos, quando Gustavinho aproveitou um rebote na entrada da área e finalizou de primeira, com precisão, sem chances de defesa para o goleiro atleticano.

Ainda antes do intervalo, o time paulista voltou a levar perigo e esteve próximo de ampliar. Aos 44 minutos, novamente com Gustavinho, a finalização saiu rasteira e no canto, mas Everson conseguiu uma defesa difícil, evitando o segundo gol e mantendo o Atlético-MG vivo na partida.

Na volta para o segundo tempo, o time mineiro adiantou suas linhas e passou a ocupar mais o campo ofensivo, buscando o empate. O Bragantino, por sua vez, manteve organização defensiva e continuou levando perigo em jogadas de bola parada, com Gustavo Marques levando risco em cabeceio que passou próximo à trave após cobrança de escanteio.

A principal chance do Galo veio aos 25 minutos, quando Cuello recebeu passe na entrada da área, ajeitou e bateu colocado, acertando o encontro entre trave e travessão.

O atacante ainda voltou a aparecer em jogada individual dentro da área, finalizando após desarme, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Já nos minutos finais, Cuello chegou a balançar as redes por cobertura, porém o lance foi anulado por falta no início da jogada.

Apesar da pressão nos instantes finais, o sistema defensivo do Bragantino conseguiu neutralizar as ações e assegurar a vitória.

O Red Bull Bragantino volta suas atenções para o Campeonato Paulista, quando enfrenta o Velo Clube no domingo, às 18h30, fora de casa. O Atlético-MG, por sua vez, recebe o Athletic-MG no sábado, também às 18h30, pelo Campeonato Mineiro, antes de retornar ao Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Gabriel (Sosa), Matheus Fernandes (Fabinho) e Gustavinho (Eric Ramires); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado (Gustavo Scarpa), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Bernard (Igor Gomes) e Victor Hugo; Hulk (Reiner) e Dudu (Cuello). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOL - Gustavinho, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel e Ignacio Sosa.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

PÚBLICO - 3.459 torcedores.

RENDA - R$ 129.670,00.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

