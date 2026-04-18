Red Bull banca permanência de Verstappen e ignora rumores de saída ao final da temporada

A Red Bull não trata, neste momento, a possibilidade de aposentadoria de Max Verstappen. Segundo o chefe da equipe, Laurent Mekies, o foco está totalmente no desempenho do carro, e não em qualquer movimentação de mercado. O dirigente destacou que o tetracampeão segue engajado com a Fórmula 1, apesar das críticas recentes ao rumo da categoria.

Verstappen tem sido uma das vozes mais ativas contra o atual regulamento, principalmente pelo peso maior da parte elétrica das unidades de potência, que exige dos pilotos técnicas como lift and coast e o chamado super clipping para gerenciamento de energia. O holandês já demonstrou incômodo com essas mudanças e, nos bastidores, admite a possibilidade de deixar a F1 no futuro.

"Não estamos discutindo aposentadoria com Max no momento. Estamos focados em entender como tornar o carro mais rápido. Ele é apaixonado pela F-1 e quer ajudar a categoria a seguir na direção certa. Por isso, fala de forma clara sobre o que acredita que precisa mudar", afirmou Mekies.

O chefe da Red Bull também defendeu ajustes no regulamento para permitir que os pilotos voltem a extrair o máximo dos carros em voltas rápidas, sem perder a qualidade das corridas. "Temos ferramentas para ajustar as regras e fazer com que os pilotos andem no limite nas classificações. Se isso acontecer, tenho confiança de que Max continuará vendo o que todos vemos: os melhores pilotos do mundo e os carros mais rápidos", completou.

Mesmo em meio a um início de temporada irregular, com a equipe apenas na sexta posição entre os construtores, Mekies reforçou que o cenário para 2027 não entra em pauta. "Se vocês visitarem a fábrica, vão entender a paixão que existe aqui. Não estamos pensando no mercado de pilotos. Estamos pensando em ter um carro competitivo. Se conseguirmos isso, não haverá discussão sobre o futuro do Max", concluiu.