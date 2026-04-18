Red Bull banca permanência de Verstappen e ignora rumores de saída ao final da temporada Estadão Conteúdo 18.04.26 10h32 A Red Bull não trata, neste momento, a possibilidade de aposentadoria de Max Verstappen. Segundo o chefe da equipe, Laurent Mekies, o foco está totalmente no desempenho do carro, e não em qualquer movimentação de mercado. O dirigente destacou que o tetracampeão segue engajado com a Fórmula 1, apesar das críticas recentes ao rumo da categoria. Verstappen tem sido uma das vozes mais ativas contra o atual regulamento, principalmente pelo peso maior da parte elétrica das unidades de potência, que exige dos pilotos técnicas como lift and coast e o chamado super clipping para gerenciamento de energia. O holandês já demonstrou incômodo com essas mudanças e, nos bastidores, admite a possibilidade de deixar a F1 no futuro. "Não estamos discutindo aposentadoria com Max no momento. Estamos focados em entender como tornar o carro mais rápido. Ele é apaixonado pela F-1 e quer ajudar a categoria a seguir na direção certa. Por isso, fala de forma clara sobre o que acredita que precisa mudar", afirmou Mekies. O chefe da Red Bull também defendeu ajustes no regulamento para permitir que os pilotos voltem a extrair o máximo dos carros em voltas rápidas, sem perder a qualidade das corridas. "Temos ferramentas para ajustar as regras e fazer com que os pilotos andem no limite nas classificações. Se isso acontecer, tenho confiança de que Max continuará vendo o que todos vemos: os melhores pilotos do mundo e os carros mais rápidos", completou. Mesmo em meio a um início de temporada irregular, com a equipe apenas na sexta posição entre os construtores, Mekies reforçou que o cenário para 2027 não entra em pauta. "Se vocês visitarem a fábrica, vão entender a paixão que existe aqui. Não estamos pensando no mercado de pilotos. Estamos pensando em ter um carro competitivo. Se conseguirmos isso, não haverá discussão sobre o futuro do Max", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1, Red Bull, Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa do Rei da Espanha, , Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.04.26 7h00 FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06