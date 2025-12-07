Última rodada do Brasileirão: vagas, rebaixamento e premiação em jogo Flamengo já é campeão, mas três times disputam vaga direta na Libertadores; veja os riscos de queda e a premiação O Liberal 07.12.25 9h42 Com a vitória do Flamengo no Brasileirão e na Libertadores, uma vaga direta adicional para a competição continental de 2026 está aberta (Staff Imagens / CBF) A última rodada do Campeonato Brasileiro reserva as definições finais para a competição. Embora o Flamengo já tenha garantido o título, a emoção permanece para os jogos deste domingo, com disputas intensas por vagas em torneios continentais e a fuga do rebaixamento. Os quatro primeiros colocados já estão definidos: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Com a vitória dos flamenguistas na Libertadores, uma vaga direta adicional para a competição continental de 2026 está aberta. Disputa acirrada por vaga direta na Libertadores Três equipes seguem na briga por uma vaga direta na Libertadores. O Fluminense, quinto colocado com 61 pontos, o Bahia, sexto com 60, e o Botafogo, sétimo também com 60 pontos, têm chances. O confronto direto entre Fluminense e Bahia definirá uma situação: quem vencer se classifica. O Botafogo, por sua vez, depende de uma vitória em seu jogo e de um empate entre os outros dois rivais para garantir a classificação. Vagas na Libertadores e Sul-Americana em jogo A briga pelo oitavo lugar também adiciona emoção, pois pode garantir uma vaga nas fases preliminares da Libertadores, condicionada ao resultado da Copa do Brasil (caso Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões). Atualmente, o São Paulo ocupa essa posição e enfrentará o ameaçado Vitória. O Tricolor paulista pode ser superado pelo Red Bull Bragantino, que precisa vencer o Internacional, no Beira-Rio, e torcer por um tropeço são-paulino. Caso nenhum dos finalistas da Copa do Brasil (Cruzeiro ou Fluminense) vença o torneio, a oitava colocação garante vaga na Copa Sul-Americana, assim como as equipes posicionadas até o 13º lugar. Luta contra o rebaixamento: quem escapa da Série B? Enquanto as vagas para competições continentais são disputadas, cinco times ainda lutam para escapar das últimas duas vagas do Z-4, pois Sport (20º, com 17 pontos) e Juventude (19º, com 34) já estão confirmados na Série B do Brasileiro. Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos ainda enfrentam risco matemático de rebaixamento. A situação mais crítica é a do Internacional, que possui 77,5% de chance de queda, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Vitória é o segundo clube mais ameaçado, com 64,9% de risco e a necessidade de resultados paralelos. Já Fortaleza (35,2%), Ceará (20,4%) e Santos (apenas 2,1%) dependem apenas de si para se manterem na elite do futebol brasileiro. Premiação do Brasileirão: valores recordes e a nova estrutura A colocação final na tabela do Campeonato Brasileiro também determinará as premiações dos clubes. Pela primeira vez, não haverá uma tabela única da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os valores por posição, devido à divisão da negociação dos direitos de televisão entre os blocos Libra e LFU. A fatia referente ao desempenho compõe apenas uma parte do total recebido por cada clube. Para as equipes que rondam o Z-4, a permanência na Série A é crucial para assegurar receitas significativamente mais altas. Na Série B, o percentual de remuneração de ambos os blocos (Libra e LFU) é reduzido. Em 2024, o campeão (Botafogo) recebeu da CBF o valor de R$ 48,1 milhões. Este ano, o prêmio deve ser maior, superando os R$ 50 milhões. O vice-campeão em 2024 ficou com R$ 45,7 milhões. Os valores são escalonados de acordo com a posição final na tabela do Brasileirão. 