Real Madrid poupa titulares de olho na Champions, cede 1 a 1 ao Girona e se complica em La Liga

O Real Madrid precisará de milagres se quiser fechar a temporada com ao menos uma taça. Em situação complicada nas quartas de final da Champions, a equipe também vive momento delicado em La Liga e se complicou na caça ao líder Barcelona, ao voltar a tropeçar nesta sexta-feira. De olho no duelo de volta com o Bayern, em Munique, e sem diversos titulares, o time merengue criou bastante oportunidades, abriu o placar, mas permitiu o 1 a 1 ao Girona no Santiago Bernabéu.

Restando sete rodadas, o Real Madrid chegou aos 70 pontos, seis atrás do Barcelona, que ainda entra em campo na rodada, neste sábado, diante do Espanyol, no Camp Nou, podendo abrir nove de frente. Valverde, um dos poucos titulares escalados, abriu o placar, mas uma bomba de Lemar definiu a igualdade. A torcida vaiou bastante o time ao apito final.

CHANCES DESPERDIÇADAS E VAIAS

Precisando reverter desvantagem de 2 a 1 sofrida em casa nas quartas de final da Champions League diante do Bayern de Munique - faz a volta na quarta-feira, na Alemanha -, o técnico Álvaro Arbeloa entrou em campo nesta sexta com uma escalação totalmente reformulada, sem sete titulares no Santiago Bernabéu com mais de 70 mil torcedores.

Mesmo com um time bastante mexido e a cabeça em outra competição, o ataque era forte, com os intocáveis Vini Júnior e Mbappé. Valverde, suspenso na rodada anterior de La Liga, também estava na equipe, além do goleiro Lunin - Courtois está machucado.

As escolhas de Arbeloa no Santiago Bernabéu, contudo, estavam longe de deixar a equipe enfraquecida. Os experientes Carvajal, Éder Militão, Camavinga e Jude Bellingham começaram a partida na missão de findar com série de duas derrotas e reduzir a vantagem de sete pontos do líder Barcelona.

E o começo foi avassalador dos merengues, enfileirando Chanés com menos de 10 minutos. Mbappé errou o domínio e depois bateu forte, parando no goleiro, enquanto Vini Júnior carimbou um companheiro. O Girona estava totalmente assustado, mas encaixou uma escapada e obrigou Lunin a trabalhar.

O goleiro Gazzaniga foi quem começou a brilhar, contudo. O volume de jogo era gigantesco de Real Madrid, e o arqueiro do Girona espalmou o chutaço de Valverde e depois encaixou as batidas de Bellingham e Vini Jr. A torcida local, incrédula, lamentava a cada lance desperdiçado, viu a igualdade prevalecer até o descanso e vaiou o time.

Valverde e Mbappé ficaram devendo futebol na primeira etapa, sobretudo na hora de concluir as jogadas. Mesmo assim, Arbeloa optou por manter seus 11 escolhidos, confiante que o buscado gol finalmente sairia. A postura, como na etapa inicial, era com muita gente no campo ofensivo.

E, aos cinco minutos, aquele que era o herói do Girona, falhou e o grito de gol saiu. Valverde bateu forte de longe e Gazzaniga aceitou, ao pular todo desengonçado e errar o movimento não acertando a bola.

Após falha na saída de bola de brasileiro Vitor Reis, Bellingham optou por tentar servir um companheiro e exagerou na força, em boa oportunidade de ampliar o marcador. Pior, foi castigado com a igualdade em bomba de Lemar.

Arbeloa apelou ao jovem Arda Güler para a vaga de Bellingham, ainda carente de ritmo pelo longo tempo fora por lesão. Militão, cansado, também saiu. Quem parecia mais à vontade em campo, porém, era o Girona, explorando os espaços para contra-atacar e deixando o clima hostil aos mandantes.

O Real Madrid batalhou até o apito final e Mbappé voltou a decepcionar, parando em Gazzaniga. Ainda cavou um pênalti, sem enganar a arbitragem. O nervosismo pesou e a equipe desperdiçou mais dois preciosos pontos em La Liga - já vinha de derrota por 2 a 1 diante do Mallorca, abrindo caminho para a taça do Barcelona. A consequência de novo tropeço foram duras vaias no revoltado Santiago Bernabéu.