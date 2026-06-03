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Real Madrid lança novo uniforme para a próxima temporada com detalhes em verde e rosa na camisa

Estadão Conteúdo

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, o lançamento de seu novo uniforme para a temporada 2026/2027, que será utilizado pela equipe principal. A grande novidade em relação ao design da camisa são os detalhes em verde escuro e rosa na gola e nos punhos.

Segundo o site oficial do gigante espanhol, o novo visual "integra elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do escudo nosso clube, refletindo excelência, artesanato e mentalidade vencedora", diz parte do texto.

O lançamento teve um toque brasileiro com a presença do atacante Viní Jr como um dos modelos do novo fardamento. Além do jogador revelado pelo Flamengo, o avante Kylian Mbappé e o meio-campista Jude Bellingham também participaram da campanha de divulgação.

O novo uniforme tem o branco como cor predominante na camisa, enquanto o rosa é a cor das listras que aparecem no ombro e na parte superior das mangas. Completando o acabamento, o verde escuro compõe a gola e os punhos.

Projetada para atender às exigências de desempenho da elite di futebol, a camisa possui a mais recente tecnologia da adidas para maximizar o fluxo de ar para manter os jogadores mais confortáveis durante as partidas. A estreia do novo uniforme está prevista para acontecer durante a temporada 2026/2027, que se inicia em agosto, logo após a Copa do Mundo.

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