Real Madrid lança novo uniforme para a próxima temporada com detalhes em verde e rosa na camisa Estadão Conteúdo 03.06.26 9h17 O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, o lançamento de seu novo uniforme para a temporada 2026/2027, que será utilizado pela equipe principal. A grande novidade em relação ao design da camisa são os detalhes em verde escuro e rosa na gola e nos punhos. Segundo o site oficial do gigante espanhol, o novo visual "integra elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do escudo nosso clube, refletindo excelência, artesanato e mentalidade vencedora", diz parte do texto. O lançamento teve um toque brasileiro com a presença do atacante Viní Jr como um dos modelos do novo fardamento. Além do jogador revelado pelo Flamengo, o avante Kylian Mbappé e o meio-campista Jude Bellingham também participaram da campanha de divulgação. O novo uniforme tem o branco como cor predominante na camisa, enquanto o rosa é a cor das listras que aparecem no ombro e na parte superior das mangas. Completando o acabamento, o verde escuro compõe a gola e os punhos. Projetada para atender às exigências de desempenho da elite di futebol, a camisa possui a mais recente tecnologia da adidas para maximizar o fluxo de ar para manter os jogadores mais confortáveis durante as partidas. A estreia do novo uniforme está prevista para acontecer durante a temporada 2026/2027, que se inicia em agosto, logo após a Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid uniforme lançamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) 02.06.26 19h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58