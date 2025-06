Real Madrid de Xabi Alonso sofre contra Al-Hilal, perde pênalti e empata no Mundial

A primeira partida de Xabi Alonso como treinador do Real Madrid foi dura. Pressionado em muitos momentos pelo Al-Hilal, ex-time de Neymar na Arábia Saudita, o time espanhol não conseguiu sair de um empate por 1 a 1 em seu jogo de estreia no Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Após gols de Gonzalo García para o lado espanhol e Rúben Neves para os sauditas, a equipe merengue teve a chance de vencer o jogo quando o árbitro marcou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Quem brilhou, contudo, foi goleiro Bono, herói marroquino na Copa do Mundo de 2022, que defendeu a cobrança de Valverde.

Novidades de ambos lados trouxeram mais expectativa ao duelo. O ex-centroavante italiano e hoje treinador Simone Inzaghi, que foi demitido da Inter de Milão após a goleada para o PSG na final da Champions League, estreava no Al-Hilal como sucessor de Jorge Jesus.

Do outro lado, o Real fazia sua primeira partida sob o comando de Xabi Alonso, técnico sensação das últimas temporadas por seu trabalho no Bayer Leverkusen. O time espanhol ainda promovia a estreia do lateral-direito Alexander-Arnold, contratado após passar duas décadas do Liverpool, clube que defendeu desde as categorias de base. Também fez seu primeiro jogo com a camisa merengue o zagueiro Huijsen, ex-Bournemouth. Mbappé, com febre, foi desfalque.

O investimento milionário do governo saudita mostrou o seu poder dentro de campo. Desde o início, o Al-Hilal foi competitivo frente ao gigante europeu e, por muitos momentos, foi superior. Rúben Neves, de longe, e Marcos Leonardo, que tirou tinta da trave, levaram preocupação ao goleiro Courtois.

A equipe de Inzaghi mostrava bastante repertório e conseguia se aproximar da área espanhola à base de boas trocas de passes. Inteligente na movimentação e bastante entrosado aos companheiros brasileiros Marcos Leonardo e Malcom, Salem Al-Dwasari liderava a maior parte dos lances ofensivos organizados pelo lado árabe.

Embora tenha precisado lidar diversas vezes com a pressão saudita, o Real Madrid não chegou a ser totalmente dominado e também teve suas investidas. Em uma delas, um lindo passe de Rodrygo encontrou Gonzalo García, que bateu de primeira dentro da área e superou o goleiro Bono, mesmo sem pegar na bola como queria. O Al-Hilal empatou graças a um pênalti sofrido por Marcos Leonardo e convertido por Rúben Neves.

No segundo tempo, o time espanhol deu a impressão de que conseguiria exercer algum domínio, pois foi bastante intenso durante os primeiros minutos. Com menos de um minuto, Arda Güler, que entrou no lugar de Asencio, colocou uma bola na trave.

Depois de mais algumas investidas e ataque total, a equipe da Xabi Alonso viu as ações se equilibrarem novamente. Não foram tantas vezes quanto no primeiro tempo, mas o Al-Hilal continuou levando perigo ao gol defendido por Courtois. Marcos Leonardo era o jogador mais perigoso do sistema ofensivo saudita.

O Real Madrid teve a chance de conquistar a vitória, já que teve um pênalti a seu favor, mas Bono defendeu a cobrança de Lucas Valverde.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 X 1 AL-HILAL

REAL MADRID - Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vázquez), Asencio (Arda Güller), Huijsen e Fran García; Valverde; Tchouaméni e Bellngham (Modric); Rodrygo (Brahim Díaz), Gonzalo García e Vinícius Júnior (Muñoz). Técnico: Xabi Alonso.

AL-HILAL - Bono; João Cancelo (Hamad Al-Yami), Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi (Al-Juwayr); Rúben Neves, Nasser Al-Dwasari (Kanno) e Milinkovic-Savic; Malcom (Al-Qahtani), Marcos Leonardo (Al-Harbi) e Salem Al-Dwasari. Técnico: Simone Inzaghi.

GOLS - Gonzalo García, aos 33, e Rúben Neves, aos 40 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Júnior e Rúben Neves.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 62.415 torcedores.

ESTÁDIO - Hard Rock Stadium, Miami (EUA).