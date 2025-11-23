Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Real Madrid busca empate duas vezes com o Elche e mantém liderança de La Liga

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 32 pontos e retomou a liderança de La Liga.

Estadão Conteúdo
fonte

Xabi Alonso pode ser novo técnico do Real Madrid na próxima temporada (Reprodução/@xabialonso)

Real Madrid e Elche empataram por 2 a 2 neste domingo, no Estádio Manuel Martínez Valero, em partida válida pela 13ª rodada de La Liga (Campeonato Espanhol).

Após ser derrotado para o Liverpool na Champions League e empatar com o Rayo Vallecano pela La Liga, o Real Madrid tentava reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Do outro lado, o Elche buscava manter a invencibilidade em casa no Campeonato Espanhol.

Por opção do técnico Xabi Alonso, Vinícius Júnior começou no banco de reservas, enquanto Rodrygo foi escalado do lado direito do ataque como titular.

No primeiro tempo, ambos os times criaram chances reais de gol, mas pararam em grandes intervenções dos goleiros. Pelo Elche, Rafa Mir e André da Silva ficaram cara a cara com Courtois, mas o belga levou melhor em ambas as oportunidades. Já pelo lado do Real Madrid, Mbappé parou em duas importantes defesas de Iñaki Peña.

No início da segunda etapa, aos 7 minutos, o Elche abriu o placar. Após troca de passes dentro da área, Febas bateu na saída de Courtois, a bola beijou o pé da trave e cruzou a linha do gol. Após várias substituições e a entrada de Vini Jr., o Real chegou ao empate aos 32 minutos. Huijsen aproveitou desvio depois de cobrança de escanteio e balançou as redes.

Seis minutos mais tarde, aos 38, Álvaro Rodríguez fez grande jogada individual e bateu de fora da área para deixar novamente o time da casa em vantagem. No entanto, o Real foi atrás do empate. Aos 42, Bellingham aproveitou sobra na grande área e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 32 pontos e retomou a liderança de La Liga. Por outro lado, o Elche, com 16, ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

Na sequência da temporada, o Real Madrid enfrenta o Olympiacos na próxima quarta-feira, às 17h, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Já o Elche volta a campo apenas na próxima sexta-feira, às 17h, quando encara o Getafe pela 14ª rodada de La Liga.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Espanhol

Elche

Real Madrid
Esportes
.
