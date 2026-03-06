Capa Jornal Amazônia
Real Madrid briga até o fim e quebra sequência ruim em La Liga com vitória sobre o Celta

Estadão Conteúdo

O Real Madrid encerrou a sequência negativa em La Liga com uma vitória sofrida por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, no Estádio de Balaídos, em Vigo, abrindo a 27ª rodada, nesta sexta-feira. Valverde salvou a equipe aos 49 minutos do segundo tempo.

O líder Barcelona, porém, ainda tem chance de aumentar a vantagem na ponta. Os catalães visitam o Athletic Bilbao neste sábado e podem chegar a 67 pontos com uma vitória, contra 63 do Real Madrid. O Celta ficou com 40, em sexto.

A atenção do time de Vinicius Júnior se volta para a Champions League. O time enfrenta o Manchester City pelo jogo de ida das oitavas de final, na terça-feira, em Madri. Já o Celta de Vigo recebe o Lyon, de Endrick, pelas oitavas da Liga Europa.

O Real Madrid chegou ao confronto com dez desfalques, sete machucados e três suspensos. Entre eles, estão Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodrygo, todos no departamento médico.

O cenário de cada time também era desfavorável aos madridistas. O Real Madrid vinha de duas derrotas seguidas em La Liga (para Osasuna e Getafe). Já o Celta somava quatro vitórias consecutivas entre torneios nacional e continental.

O técnico Claudio Giráldez não teve medo de tentar se impor sobre o adversário, priorizando a posse de bola. O Real Madrid tentava reagir, com marcação alta.

Quando teve a bola, porém, o time visitante foi quem mais assustou. Vinicius Júnior, jogando centralizado no ataque, recebeu cara a cara com o goleiro Radu e bateu na trave.

O lance animou os madridistas, que continuaram a pressionar. Assim, a equipe ganhou escanteio que deu origem ao primeiro gol do jogo, aos 12 minutos. A bola foi cobrada curta e chegou a Tchouaméni na entrada da área. O francês bateu no canto, sem chances para Radu.

O Celta manteve a tranquilidade e a intenção de pressionar o Real Madrid. Não foi imediato, mas deu certo. Aos 25 minutos, em boa saída, Swedberg explorou as costas de Alexander-Arnold e cruzou para Borja Iglesias empatar.

O equilíbrio adentrou o segundo tempo. As chances, contudo, não se mostravam claras nos dois lados. O Real Madrid sentiu os desfalques novamente quando precisou fazer alterações. Álvaro Arbeloa, que comandou a base do clube, tinha um banco quase totalmente formado por garotos.

Vinicius Júnior demonstrou um esforço valoroso, mas que pouco servia isoladamente. Aos 23 minutos do segundo tempo, veio uma exceção, quando o camisa 7 recuperou a bola no ataque e deixou César Palacios, de 21 anos, em condições de finalizar. A bola desviou na defesa e foi para fora.

Giráldez promoveu o ingresso de atletas para reforçar a marcação. O Real Madrid passou a dominar a posse e as ações, mas esbarrava em uma forte retranca.

Entretanto, o time quase sofreu a virada no fim. Iago Aspas, ídolo do Celta e que irá se aposentar ao fim da temporada, entrou e puxou contra-ataque. Seria um roteiro perfeito se a finalização não tivesse batido na trave.

Brigando até o fim, o Real Madrid foi recompensado. Aos 49 minutos do segundo tempo, Vinicius Júnior conduziu pela esquerda e achou Valverde na entrada da área. O uruguaio bateu forte e contou com desvio em Marcos Alonso para desempatar e conseguir a vitória.

