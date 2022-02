RB Leipzig x Colônia: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (11/02) pelo Campeonato Alemão

Os times do RB Leipzig e Colônia disputam nesta sexta-feira (11/02), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Alemão 2022. A partida está programada para começar às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Red Bull Leipzig, Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir RB Leipzig x Colônia?

A partida RB Leipzig x Colônia pode ser assistida pelo streaming OneFootball

Como RB Leipzig x Colônia chegam para o jogo?

O RB Leipzig ocupa a sétima posição do campeonato com 31 pontos. Já o Colônia, aparece uma posição acima do seu oponente, em sexto lugar com 32 pontos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Alemão

RB Leipzig x Colônia

Local: Arena Red Bull Leipzig, Alemanha.

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2022, 16h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo e Silva. TÉCNICO: Domenico Tedesco

Colônia: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Thielmann, Ljubicic, Kainz; Andersson, Uth. TÉCNICO: Steffen Baumgart

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)