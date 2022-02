Paris Saint-Germain x Rennes: onde assistir e o horário de hoje (11/02) pelo Campeonato Francês

Os times do Paris Saint-Germain e Rennes disputam nesta sexta-feira (11/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Paris Saint-Germain x Rennes?

A partida Paris Saint-Germain x Rennes pode ser assistida pelo canal ESPN 4 e pelo streaming Star+

Como Paris Saint-Germain x Rennes chegam para o jogo?

O PSG tenta ampliar ainda mais a vantagem na liderança. O Rennes ocupa a quinta posição com 37 pontos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Francês

Paris Saint-Germain x Rennes

Local: Parque dos Príncipes, em Paris

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Danilo, Paredes e Verratti; Messi, Mbappé e Simons. TÉCNICO: Mauricio Pochettino

Rennes: Gomis; Traore, Omari, Aguerd e Meling; Majer, Martin e Santamaria; Bourigeaud, Laborde e Terrier. TÉCNICO: Bruno Génésio

