Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/02) pelo Campeonato Espanhol

Os times do Sevilla e Elche disputam nesta sexta-feira (11/02), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Sevilla x Elche?

A partida Sevilla x Elche pode ser assistida pelo canal ESPN 4 e pelo streaming Star+

Como Sevilla x Elche chegam para o jogo?

O Sevilla ocupa a segunda colocação no campeonato com 47 pontos, seis a menos que o Real Madrid. Já o Elche, está em 14º lugar com 26 pontos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Espanhol

Sevilla x Elche

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Espanha

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2022, 17h

Árbitro: Miguel Ángel Órtiz Arias

VAR: Guillermo Cuadra Fernández

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sevilla: Bounou; Gudelj, Diego Carlos e Rekik; Corona, Rakitic. Joan Jordán e Marcus Acuña; En-Nesyri, Oliver Torres e Anthony Martial. TÉCNICO: Julen Lopetegui

Elche: Badia; Palacios, Verdú, Bigas e Mojica; Tete Morente, Mascarell, Fidel e Gumbau; Pere Milla e Boyé. TÉCNICO: Fran Escribá

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)