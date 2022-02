Porto e Sporting: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (11/02) pelo Campeonato Português

Os times do Porto e Sporting disputam nesta sexta-feira (11/02), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português 2022. A partida está programada para começar às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Porto x Sporting?

A partida Porto x Sporting pode ser assistida pelo canal ESPN 2 e pelo streaming Star+

Como Porto x Sporting chegam para o jogo?

O time de Porto está na liderança da tabela. Enquanto o Lisboa, quer uma vitória para se aproximar do rival.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Português

Porto x Sporting

Local: Estádio do Dragão, Portugal.

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2022, 17h15

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto: D Costa; B Costa, Cardoso, Mbemba, Wendell; Vitinha, Uribe, Grujic, Pepe; Evanlison, Vieira. TÉCNICO: Sérgio Conceição

Sporting: Adan; Porro, Inacio, Feddal; Esgaio, Palhinha, Santos, Nunes; Tabata, Sarabia, Paulinho. TÉCNICO: Rúben Amorim

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)