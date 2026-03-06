Rayssa Leal vai à semifinal do Mundial de Skate em São Paulo: 'Estratégia foi diferente'

Rayssa Leal garantiu nesta sexta-feira, 6, a classificação para as semifinais do Mundial de Skate, disputado no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A linha da brasileira de 18 anos, avaliada em 55,63 pelos juízes, foi a quarta melhor das quartas de final. Ela ficou atrás das japonesas Ibuki Matsumoto (57,94) e Coco Yoshizawa (56,66) e da francesa Lucie Schoonheere (56,77).

A competição é a segunda disputada pela maranhense desde que ela completou a maioridade. Em fevereiro, conquistou o título da etapa de Sidney da Street League Skateboarding (SLS).

Além de Rayssa, a semifinal de street do Mundial, marcada para as 11h35 deste sábado, terá a presença de outra brasileira, Gabi Mazetto, que se classificou com nota 41,56. Maria Lucia de Campos, skatista gaúcha de 16 anos que também participou das quartas de final, fez 28,44 e não conseguiu avançar pa a fase seguinte.

"Hoje foi uma estratégia um pouco mais diferente dos outros campeonatos. A gente optou por uma linha mais básica, com algumas manobras que a gente já tem há muito tempo, mas que fazia tempo que a gente não jogava, por ser meio básica, né? Mas fiquei muito feliz com a minha pontuação, com a minha posição", disse Rayssa.

"Eu e a Gabi fazendo semifinal, então vai ser muito divertido amanhã. E é isso, esperamos o melhor de tudo. Estou muito feliz com tudo que eu consegui fazer hoje. E é impressionante essa galera! Chegar na pista e já ter todo mundo torcendo. Mal entrei e a galera já gritava meu nome. Faz uma diferença muito grande, é um apoio muito legal dentro da pista", concluiu.

A decisão das quartas foi atrapalhada pela chuva. Faltava apenas uma volta para cada uma das oito skatistas da bateria final, na qual competia Rayssa, quando começou a chover. Foi necessária uma hora de paralisação até que a disputa fosse retomada, sem maiores mudanças na classificação que se desenhava antes de as gotas caírem do céu.

A bateria mais pesada foi mesmo a de Rayssa Leal, com Ibuki Matsumoto conseguindo a nota 57,94, a maior do dia, e Coco Yoshizawa cravando um 56,66. Já Lucie Schoonheere, na primeira bateria, arrancou dos juízes a nota 56,77. Lembrando que, nas quartas de final, cada skatista tinha direito a duas voltas de 45 segundos, valendo a melhor delas. No fim, Rayssa também não conseguia conter a alegria que sentiu pela energia do público.

VEJA O RESULTADO DAS QUARTAS DE FINAL DO STREET:

FEMININO BATERIA 1

1ª - Lucie Schoonheere (FRA) - 56,77 (classificada) 2ª - Paige Heyn (USA) - 53,60 (classificada) 3ª - Jibeen Park (KOR) - 42,37 (classificada) 4ª - Daniela Terol (ESP) - 41,05 (classificada) 5ª - Liv Nelemans (NED) - 32,62 6ª - Esmeralda Butler (PUR) - 31,76 7ª - Mariia Ozhigova (NIA) - 29,75 8ª - Maria Lucia de Campos (BRA) - 28,44 9ª - Abbie Burns (ESP) - 24,50 10ª - Ella Ledingham (AUS) - 21,79

BATERIA 2

1ª - Evie Pritchard (CAN) - 38,60 2ª - Nanfang Dai (CHN) - 35,95 3ª - Keet Oldenbeuving (NED) - 33,34 4ª - Jazmín Álvarez (COL) - 30,32 5ª - Morena Dominguez (ARG) - 28,36 6ª - Valentina Krauel (ESP) - 27,24 7ª - Yun Hong (CHN) - 26,04 8ª - Natalia Muñoz (ESP) - 25,21 9ª - Irene Panzavolta (ITA) - 18,49 10ª - Gaia Urbinati (ITA) - 15,48

BATERIA 3

1ª - Nanami Onishi (JPN) - 53,36 (classificada) 2ª - Jessica Ready (NZL) - 49,17 (classificada) 3ª - Yuanling Zhu (CHN) - 43,54 (classificada) 4ª - Wenhui Zeng (CHN) - 42,55 (classificada) 5ª - Vareeraya Sukasem (THA) - 42,15 (classificada) 6ª - Gabi Mazetto (BRA) - 41,56 (classificada) 7ª - Laura Zackova (CZE) - 32,40 8ª - Cora Wilton (AUS) - 23,95 9ª - Malana Fairbrother (INA) - 23,43 10ª - Liv Lovelace (AUS) - 22,91

BATERIA 4

1ª - Ibuki Matsumoto (JPN) - 57,94 (classificada) 2ª - Coco Yoshizawa (JPN) - 56,66 (classificada) 3ª - Rayssa Leal (BRA) - 55,63 (classificada) 4ª - Mei Ozeki (JPN) - 52,40 (classificada) 5ª - Chenxi Cui (CHN) - 48,59 (classificada) 6ª - Funa Nakayama (JPN) - 43,39 (classificada) 7ª - Liz Akama (JPN) - 40,86 8ª - Jiyul Shin (KOR) - 39,20 9ª - Momiji Nishiya (JPN) - 36,42 10ª - Yumeka Oda (JPN) - 27,91