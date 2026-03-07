Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado, dia 7, sua vaga na final de Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo entre os dias 4 e 8 de março. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa e guardou fôlego para disputar o primeiro lugar neste domingo, dia 8.

A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar 4ª colocação nas quartas de final com nota de 55,63, comete 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição.

A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação.

Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura, arrancando gritos da torcida. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis.

A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final que será realizada neste domingo, dia 8. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu o topo da classificação com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o topo e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos.

Regulamento das semifinais Participaram das semis 16 atletas, separadas em 2 baterias com 8 skatistas em cada. Cada uma se apresente com 2 voltas de 45 segundos e mais 3 manobras. O que vale foi a soma da melhor volta com a melhor manobra. Por fim, 8 das melhores atletas avançaram à final.