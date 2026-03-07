Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street Estadão Conteúdo 07.03.26 15h47 Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado, dia 7, sua vaga na final de Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo entre os dias 4 e 8 de março. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa e guardou fôlego para disputar o primeiro lugar neste domingo, dia 8. A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar 4ª colocação nas quartas de final com nota de 55,63, comete 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição. A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação. Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura, arrancando gritos da torcida. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis. A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final que será realizada neste domingo, dia 8. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu o topo da classificação com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o topo e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos. Regulamento das semifinais Participaram das semis 16 atletas, separadas em 2 baterias com 8 skatistas em cada. Cada uma se apresente com 2 voltas de 45 segundos e mais 3 manobras. O que vale foi a soma da melhor volta com a melhor manobra. Por fim, 8 das melhores atletas avançaram à final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate Rayssa Leal Mundial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48