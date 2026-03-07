Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Estadão Conteúdo

Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado, dia 7, sua vaga na final de Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo entre os dias 4 e 8 de março. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa e guardou fôlego para disputar o primeiro lugar neste domingo, dia 8.

A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar 4ª colocação nas quartas de final com nota de 55,63, comete 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição.

A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação.

Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura, arrancando gritos da torcida. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis.

A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final que será realizada neste domingo, dia 8. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu o topo da classificação com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o topo e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos.

Regulamento das semifinais Participaram das semis 16 atletas, separadas em 2 baterias com 8 skatistas em cada. Cada uma se apresente com 2 voltas de 45 segundos e mais 3 manobras. O que vale foi a soma da melhor volta com a melhor manobra. Por fim, 8 das melhores atletas avançaram à final.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

skate

Rayssa Leal

Mundial
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

Futebol

Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil

Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

06.03.26 14h50

Futebol

Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8)

Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro.

06.03.26 12h17

futebol

Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes

Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão

06.03.26 12h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VIRALIZOU

Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda!

Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações

07.03.26 11h05

Futebol

Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

06.03.26 11h58

Futebol

Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão

Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina

07.03.26 8h00

APOIO

Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão

Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8).

07.03.26 10h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda