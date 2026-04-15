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Raphinha se desculpa por gesto de 'roubo' em queda do Barça na Champions: 'Momento de tensão'

Por causa do episódio, o astro provavelmente enfrentará uma sanção da Uefa por suas ações no Estádio Metropolitano

Estadão Conteúdo

O atacante brasileiro Raphinha pediu desculpas por seu gesto direcionado à torcida do Atlético de Madrid após a eliminação do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ele, que desfalcou o time na terça-feira devido a uma lesão na coxa direita, também criticou a arbitragem, fazendo um gesto de "roubado" com as mãos, e posteriormente declarou à imprensa que o Barça foi prejudicado no placar agregado.

Por causa do episódio, o astro provavelmente enfrentará uma sanção da Uefa por suas ações no Estádio Metropolitano. Ainda em campo, ele gesticulou em direção à torcida do Atlético e fez um sinal que parecia indicar a eliminação do rival na próxima fase. O jogador parecia estar dizendo aos torcedores: "Saiam daqui".

Raphinha fez uma declara nesta quarta-feira à DAZN sobre a provocação feita para os torcedores nas arquibancadas. "Foi um ato cometido em um momento de tensão e não condiz com meus valores", afirmou o atleta. Ele acrescentou que reagiu "em resposta a um torcedor que me desrespeitou".

O Barcelona venceu o rival de Madri por 2 a 1 na terça-feira. O placar, no entanto, não foi o suficiente para superar a derrota por 2 a 0, sofrida no jogo de ida para os comandados do técnico Diego Simeone, na semana passada.

Juan Musso, goleiro argentino do Atlético de Madrid, disse ser absurdo Raphinha afirmar que o Barcelona foi roubado. "Não se pode falar em roubo. É uma loucura tentar retratar isso como um roubo. Eu entendo o que Raphinha diz, entendo o que qualquer um possa dizer, respeito a opinião de todos, mas não vamos começar a falar em roubos porque isso não facilita as coisas."

Raphinha não se desculpou imediatamente por seus comentários sobre a arbitragem. "Foi um jogo roubado, a arbitragem foi terrível. As decisões que tomaram foram inacreditáveis", disse ele a repórteres na terça-feira. "O Atlético cometeu inúmeras faltas e não recebeu um único cartão amarelo. Quero acreditar que foi realmente medo de que o Barcelona pudesse vencer."

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