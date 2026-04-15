Raphinha se desculpa por gesto de 'roubo' em queda do Barça na Champions: 'Momento de tensão' Por causa do episódio, o astro provavelmente enfrentará uma sanção da Uefa por suas ações no Estádio Metropolitano Estadão Conteúdo 15.04.26 15h32 O atacante brasileiro Raphinha pediu desculpas por seu gesto direcionado à torcida do Atlético de Madrid após a eliminação do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ele, que desfalcou o time na terça-feira devido a uma lesão na coxa direita, também criticou a arbitragem, fazendo um gesto de "roubado" com as mãos, e posteriormente declarou à imprensa que o Barça foi prejudicado no placar agregado. Por causa do episódio, o astro provavelmente enfrentará uma sanção da Uefa por suas ações no Estádio Metropolitano. Ainda em campo, ele gesticulou em direção à torcida do Atlético e fez um sinal que parecia indicar a eliminação do rival na próxima fase. O jogador parecia estar dizendo aos torcedores: "Saiam daqui". Raphinha fez uma declara nesta quarta-feira à DAZN sobre a provocação feita para os torcedores nas arquibancadas. "Foi um ato cometido em um momento de tensão e não condiz com meus valores", afirmou o atleta. Ele acrescentou que reagiu "em resposta a um torcedor que me desrespeitou". O Barcelona venceu o rival de Madri por 2 a 1 na terça-feira. O placar, no entanto, não foi o suficiente para superar a derrota por 2 a 0, sofrida no jogo de ida para os comandados do técnico Diego Simeone, na semana passada. Juan Musso, goleiro argentino do Atlético de Madrid, disse ser absurdo Raphinha afirmar que o Barcelona foi roubado. "Não se pode falar em roubo. É uma loucura tentar retratar isso como um roubo. Eu entendo o que Raphinha diz, entendo o que qualquer um possa dizer, respeito a opinião de todos, mas não vamos começar a falar em roubos porque isso não facilita as coisas." Raphinha não se desculpou imediatamente por seus comentários sobre a arbitragem. "Foi um jogo roubado, a arbitragem foi terrível. As decisões que tomaram foram inacreditáveis", disse ele a repórteres na terça-feira. "O Atlético cometeu inúmeras faltas e não recebeu um único cartão amarelo. Quero acreditar que foi realmente medo de que o Barcelona pudesse vencer." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Raphinha desculpa Barcelona Champions COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00