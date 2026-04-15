Raphinha pode ser punido após falar em 'jogo roubado' em eliminação do Barcelona na Champions

O atacante brasileiro Raphinha pode sofrer sanções da UEFA após criticar duramente a arbitragem na derrota do Barcelona pela Champions League. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

Mesmo fora da partida por lesão, o jogador concedeu entrevista à TNT Sports e reclamou da atuação dos árbitros. Ele apontou decisões que considerou injustas ao longo do confronto contra o Atlético de Madrid.

Na ocasião, Raphinha declarou que o jogo foi "roubado" e que a arbitragem "esteve muito mal". Ele questionou a falta de cartões amarelos para o adversário e o suposto "medo" do Barcelona vencer.

Declarações de Raphinha e o Regulamento da UEFA

De acordo com o regulamento disciplinar da UEFA, manifestações públicas que questionem a integridade da competição podem resultar em punições. O Artigo 11 do código prevê sanções para condutas que desrespeitem padrões de comportamento.

Neste cenário, Raphinha pode ser suspenso por até três jogos em competições organizadas pela UEFA. A penalidade pode ser aplicada caso a entidade entenda que suas declarações excederam os limites aceitáveis.

Precedente: Suspensão de Neymar em 2019

A situação de Raphinha tem um precedente relevante envolvendo Neymar. Em 2019, o atacante foi punido após criticar a arbitragem de um jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United nas redes sociais.

Naquela ocasião, a UEFA aplicou uma suspensão inicial de três partidas. A pena, contudo, foi posteriormente reduzida para dois jogos após recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).