Raphinha pode ser punido após falar em 'jogo roubado' em eliminação do Barcelona na Champions Raphinha pode ser suspenso por até três jogos em competições organizadas pela Uefa Estadão Conteúdo 15.04.26 10h47 O atacante brasileiro Raphinha pode sofrer sanções da UEFA após criticar duramente a arbitragem na derrota do Barcelona pela Champions League. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo. Mesmo fora da partida por lesão, o jogador concedeu entrevista à TNT Sports e reclamou da atuação dos árbitros. Ele apontou decisões que considerou injustas ao longo do confronto contra o Atlético de Madrid. Na ocasião, Raphinha declarou que o jogo foi "roubado" e que a arbitragem "esteve muito mal". Ele questionou a falta de cartões amarelos para o adversário e o suposto "medo" do Barcelona vencer. Declarações de Raphinha e o Regulamento da UEFA De acordo com o regulamento disciplinar da UEFA, manifestações públicas que questionem a integridade da competição podem resultar em punições. O Artigo 11 do código prevê sanções para condutas que desrespeitem padrões de comportamento. Neste cenário, Raphinha pode ser suspenso por até três jogos em competições organizadas pela UEFA. A penalidade pode ser aplicada caso a entidade entenda que suas declarações excederam os limites aceitáveis. Precedente: Suspensão de Neymar em 2019 A situação de Raphinha tem um precedente relevante envolvendo Neymar. Em 2019, o atacante foi punido após criticar a arbitragem de um jogo entre Paris Saint-Germain e Manchester United nas redes sociais. Naquela ocasião, a UEFA aplicou uma suspensão inicial de três partidas. A pena, contudo, foi posteriormente reduzida para dois jogos após recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Raphinha punido Champions COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00