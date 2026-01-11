Raphinha faz dois, Barcelona supera o Real e conquista a Supercopa da Espanha pela 16ª vez A conquista acentua o bom momento do Barça, líder da La Liga, e aumenta a cobrança sobre o trabalho de Xabi Alonso no comando merengue Estadão Conteúdo 11.01.26 18h53 Raphinha, do Barcelona (Instagram @fcbarcelona) O Barcelona é campeão da Supercopa da Espanha. Em mais um capítulo do clássico disputado em solo saudita, os catalães superaram o Real Madrid neste domingo, por 3 a 2, e levantaram o troféu pela 16ª vez, abrindo vantagem histórica sobre o rival, que soma 13 títulos. A conquista acentua o bom momento do Barça, líder da La Liga, e aumenta a cobrança sobre o trabalho de Xabi Alonso no comando merengue. A decisão marcou o terceiro ano consecutivo em que Barcelona e Real Madrid se enfrentam na final do torneio, novamente realizada na Arábia Saudita. Nas edições anteriores, os rivais haviam trocado goleadas: 4 a 1 para o Real em 2024 e 5 a 2 para o Barça no ano passado. O destaque da partida foi o atacante Raphinha, que marcou dois dos três gols do Barcelona. Vini Jr. também deixou o seu, mas não conseguiu evitar a derrota do Real. O ex-atacante do Flamengo ao menos quebrou um jejum de 15 jogos sem balançar as redes. O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Barcelona, que terminou a etapa inicial com 76% de posse de bola e maior volume ofensivo. O controle do jogo se refletiu em finalizações e na presença constante no campo de ataque. Após desperdiçar uma chance clara, Raphinha abriu o placar e confirmou a superioridade catalã. Mesmo pressionado, o Real Madrid conseguiu reagir com brilho individual. Nos minutos finais do primeiro tempo, Vini Jr. recebeu pela esquerda, passou por três marcadores e finalizou com precisão para empatar. O gol encerrou um jejum de 15 partidas sem marcar, o maior do atacante brasileiro desde que foi contratado pelo clube espanhol. A igualdade, porém, durou pouco. Em falha coletiva da defesa merengue, Lewandowski aproveitou passe preciso de Pedri e recolocou o Barcelona em vantagem. Ainda nos acréscimos, o time catalão voltou a sofrer com seu problema crônico no sistema defensivo, e Gonzalo García apareceu bem para empatar novamente a partida, fechando um primeiro tempo eletrizante. Na etapa final, o Real Madrid até iniciou melhor e criou uma grande oportunidade com Rodrygo, mas o Barcelona foi mais eficiente. Aos 27 minutos, Ferrán Torres tabelou com Dani Olmo, a bola sobrou para Raphinha, que finalizou com o pé direito. O chute desviou em Asencio e matou o goleiro Courtois, garantindo o segundo gol do brasileiro e o título catalão. Em desvantagem, Xabi Alonso lançou Mbappé, que começou no banco após ficar fora da semifinal por conta de uma entorse no joelho esquerdo. Mesmo com a entrada do francês, o Real não conseguiu sustentar uma pressão consistente, e o Barcelona administrou o resultado até o apito final, apesar de perder Frenkie de Jong, expulso nos acréscimos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Espanha Barcelona Real Madrid Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30