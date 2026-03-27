Raphinha e Wesley são cortados por lesões musculares e aumentam problemas da seleção brasileira A dupla passou por exames de imagem nesta sexta-feira após ser substituída diante dos franceses Estadão Conteúdo 27.03.26 16h03 Carlo Ancelotti (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) Carlo Ancelotti não imaginava uma Data Fifa com tantos problemas para escalar a seleção brasileira. Sem poder contar com oito titulares na derrota diante da França, por 2 a 1, na quinta-feira, o treinador italiano ganhou dois novos problemas para o amistoso com a Croácia, agendado para terça-feira, em Orlando: Raphinha e Wesley sofreram lesões musculares na coxa direita e acabaram cortados. A dupla passou por exames de imagem nesta sexta-feira após ser substituída diante dos franceses e o pior aconteceu: foram confirmadas lesões musculares e eles sequer permanecerão com o grupo em Orlando, nos Estados Unidos, voltando para Barcelona e Roma, respectivamente. "Os atletas Raphinha e Wesley foram desconvocados nesta sexta-feira (27) pelo técnico Carlo Ancelotti. Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares. Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los", anunciou a CBF. Raphinha é considerado peça-chave na seleção de Ancelotti, podendo atuar aberto pela esquerda ou na armação. Substituído no intervalo frente aos franceses, o jogador retornará para a Espanha, onde fará o tratamento da lesão na coxa. O jogador, também destaque no Barcelona com Hansi Flick, deve se ausentar dos gramados por ate cinco semanas, perdendo jogos importantes do clube catalão não apenas no Campeonato Espanhol, no qual lidera, como os mata-matas das oitavas da Champions League diante do Atlético de Madrid, uma revanche das semifinais da Copa do Rei. Com a ausência de Eder Militão, outro jogador queridinho de Ancelotti afastado da seleção e do Real Madrid por problemas médicos, Wesley vinha ganhando corpo para assumir a lateral-direita na Copa do Mundo. Mas acusou dores na coxa que também o tiram do amistoso com os croatas. Ancelotti já tinha perdido Alisson, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Caio Henrique, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo (só volta a jogar em 2027) para esta Data Fifa. Ainda sem saber se poderá contar com Marquinhos diante dos croatas (sente dores no quadril), o comandante convocou Vitor Reis. Wesley deu lugar a Ibañez contra a França, enquanto Raphinha foi substituído por Luiz Henrique,. A dupla tende a ser escalada desde o começo diante dos croatas. O volante Fabinho, contudo, também pode aparecer na lateral-direita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Raphinha Wesley COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29