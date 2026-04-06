Raphinha contiua em recuperação e Barça pode receber até R$ 44 milhões por lesão na Data Fifa o Barça só começará a receber indenização pela lesão do jogador após quatro semanas de afastamento Estadão Conteúdo 06.04.26 9h43 O atacante Raphinha, do Barcelona, está sob monitoramento médico após sofrer uma lesão muscular. O jogador se machucou na derrota do Brasil para a França, durante a Data Fifa, e está em recuperação na Espanha. Devido à ausência de Raphinha em jogos importantes da La Liga e da Champions League, o clube catalão pode receber uma compensação. A indenização, segundo o jornal espanhol As, pode chegar a 7,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 44,7 milhões. A indenização será paga pela Fifa através do Esquema de Proteção de Clubes. O Barcelona começará a receber o valor apenas após quatro semanas de afastamento do jogador. Após esse período inicial, o clube catalão terá direito a pouco mais de 20 mil euros por dia. O pagamento diário continuará até que o valor total estabelecido pela entidade seja atingido. Compensação e prazo de recuperação Se a previsão de afastamento for confirmada, Raphinha pode ficar até seis semanas sem jogar. Neste cenário, a equipe azul-grená poderá receber cerca de 150 mil euros, aproximadamente R$ 890 mil. O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Champions League. O primeiro jogo ocorre nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, sem a presença do atacante. Ele também não estará no confronto de volta, em abril. A classificação para as semifinais da Champions League vale 15 milhões de euros para os clubes. A presença de Raphinha seria crucial para a equipe nesta fase da competição. Sob a supervisão do departamento médico, Raphinha tenta encurtar o prazo de recuperação. A expectativa inicial é que ele retorne aos gramados em 10 de maio, para o clássico contra o Real Madrid pela La Liga, no Camp Nou. Atualmente, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 76 pontos. O clube tem sete pontos de vantagem sobre seu principal rival, o Real Madrid, que ocupa a segunda colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Raphinha lesão Data Fifa Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32