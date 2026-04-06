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Raphinha contiua em recuperação e Barça pode receber até R$ 44 milhões por lesão na Data Fifa

o Barça só começará a receber indenização pela lesão do jogador após quatro semanas de afastamento

Estadão Conteúdo

O atacante Raphinha, do Barcelona, está sob monitoramento médico após sofrer uma lesão muscular. O jogador se machucou na derrota do Brasil para a França, durante a Data Fifa, e está em recuperação na Espanha.

Devido à ausência de Raphinha em jogos importantes da La Liga e da Champions League, o clube catalão pode receber uma compensação. A indenização, segundo o jornal espanhol As, pode chegar a 7,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 44,7 milhões.

A indenização será paga pela Fifa através do Esquema de Proteção de Clubes. O Barcelona começará a receber o valor apenas após quatro semanas de afastamento do jogador.

Após esse período inicial, o clube catalão terá direito a pouco mais de 20 mil euros por dia. O pagamento diário continuará até que o valor total estabelecido pela entidade seja atingido.

Compensação e prazo de recuperação

Se a previsão de afastamento for confirmada, Raphinha pode ficar até seis semanas sem jogar. Neste cenário, a equipe azul-grená poderá receber cerca de 150 mil euros, aproximadamente R$ 890 mil.

O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Champions League. O primeiro jogo ocorre nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, sem a presença do atacante. Ele também não estará no confronto de volta, em abril.

A classificação para as semifinais da Champions League vale 15 milhões de euros para os clubes. A presença de Raphinha seria crucial para a equipe nesta fase da competição.

Sob a supervisão do departamento médico, Raphinha tenta encurtar o prazo de recuperação. A expectativa inicial é que ele retorne aos gramados em 10 de maio, para o clássico contra o Real Madrid pela La Liga, no Camp Nou.

Atualmente, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 76 pontos. O clube tem sete pontos de vantagem sobre seu principal rival, o Real Madrid, que ocupa a segunda colocação.

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