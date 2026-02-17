Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Raphinha aumenta o coro de insatisfação do Barcelona contra arbitragens: 'Regras diferentes'

Estadão Conteúdo

Em enorme desvantagem de quatro gols nas semifinais da Copa do Rey diante do Atlético de Madrid e agora dois pontos atrás do Real Madrid em LaLiga. Vivendo dis complicados, o Barcelona resolveu jogar na arbitragem a culpa pelos tropeços recentes. Após virada de 2 a 1 na casa do Girona, foi o brasileiro Raphinha quem disparou por uma possível 'perseguição' da arbitragem na Espanha.

Na visão do brasileiro - retornou a jogar nesta partida -, os árbitros não estão tendo as mesmas atitudes nos jogos do Barcelona em relação aos dos rivais, apesar de nada de grave ter sido registrado na casa do Girona.

Na verdade, Raphinha e Lamine Yamal perderam grandes chances que poderiam ter garantido até um resultado tranquilo aos catalães na primeira etapa. O brasileiro acabou substituído por carência de ritmo, o time até fez 1 a 0, mas permitiu a virada.

"Temos muitas coisas para melhorar, mas não só nós. É muito complicado quando as regras são diferentes dependendo se estão a nosso favor ou contra nós", disparou o brasileiro em post no Instagram, sem revelar qual seriam os lances da bronca. "Mas se tivermos que jogar contra todos para vencer, não tem problema. Nós vamos fazer isso."

Na virada do Girona, Lewandowski teve um gol anulado por impedimento nos minutos finais. Foi o primeiro jogo após o clube entrar com enorme manifestação na Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF) e não ter objetivo uma resposta da entidade quanto a seus questionamentos.

A bronca do brasileiro é pelo conjunto da obra na Espanha. Hansi Flick já havia definido como "vergonha" a anulação de um gol do clube contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, há quatro dias (sofreu goleada de 4 a 0), após longa consulta de sete minutos ao VAR.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

LaLiga

Barcelona

Raphinha

arbitragem
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá

Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira

17.02.26 12h52

Paralisação?

Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal

Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual.

17.02.26 12h19

Futebol

Duelos com ares de "tira cisma"

17.02.26 10h26

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira

17.02.26 7h00

futebol

Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores

Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu

17.02.26 10h00

FUTEBOL

Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão

Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar

15.02.26 17h55

Futebol

Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão

Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual

15.02.26 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda