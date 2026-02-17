Raphinha aumenta o coro de insatisfação do Barcelona contra arbitragens: 'Regras diferentes' Estadão Conteúdo 17.02.26 11h22 Em enorme desvantagem de quatro gols nas semifinais da Copa do Rey diante do Atlético de Madrid e agora dois pontos atrás do Real Madrid em LaLiga. Vivendo dis complicados, o Barcelona resolveu jogar na arbitragem a culpa pelos tropeços recentes. Após virada de 2 a 1 na casa do Girona, foi o brasileiro Raphinha quem disparou por uma possível 'perseguição' da arbitragem na Espanha. Na visão do brasileiro - retornou a jogar nesta partida -, os árbitros não estão tendo as mesmas atitudes nos jogos do Barcelona em relação aos dos rivais, apesar de nada de grave ter sido registrado na casa do Girona. Na verdade, Raphinha e Lamine Yamal perderam grandes chances que poderiam ter garantido até um resultado tranquilo aos catalães na primeira etapa. O brasileiro acabou substituído por carência de ritmo, o time até fez 1 a 0, mas permitiu a virada. "Temos muitas coisas para melhorar, mas não só nós. É muito complicado quando as regras são diferentes dependendo se estão a nosso favor ou contra nós", disparou o brasileiro em post no Instagram, sem revelar qual seriam os lances da bronca. "Mas se tivermos que jogar contra todos para vencer, não tem problema. Nós vamos fazer isso." Na virada do Girona, Lewandowski teve um gol anulado por impedimento nos minutos finais. Foi o primeiro jogo após o clube entrar com enorme manifestação na Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF) e não ter objetivo uma resposta da entidade quanto a seus questionamentos. A bronca do brasileiro é pelo conjunto da obra na Espanha. Hansi Flick já havia definido como "vergonha" a anulação de um gol do clube contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, há quatro dias (sofreu goleada de 4 a 0), após longa consulta de sete minutos ao VAR. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Barcelona Raphinha arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual. 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15