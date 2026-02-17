Raphinha aumenta o coro de insatisfação do Barcelona contra arbitragens: 'Regras diferentes'

Em enorme desvantagem de quatro gols nas semifinais da Copa do Rey diante do Atlético de Madrid e agora dois pontos atrás do Real Madrid em LaLiga. Vivendo dis complicados, o Barcelona resolveu jogar na arbitragem a culpa pelos tropeços recentes. Após virada de 2 a 1 na casa do Girona, foi o brasileiro Raphinha quem disparou por uma possível 'perseguição' da arbitragem na Espanha.

Na visão do brasileiro - retornou a jogar nesta partida -, os árbitros não estão tendo as mesmas atitudes nos jogos do Barcelona em relação aos dos rivais, apesar de nada de grave ter sido registrado na casa do Girona.

Na verdade, Raphinha e Lamine Yamal perderam grandes chances que poderiam ter garantido até um resultado tranquilo aos catalães na primeira etapa. O brasileiro acabou substituído por carência de ritmo, o time até fez 1 a 0, mas permitiu a virada.

"Temos muitas coisas para melhorar, mas não só nós. É muito complicado quando as regras são diferentes dependendo se estão a nosso favor ou contra nós", disparou o brasileiro em post no Instagram, sem revelar qual seriam os lances da bronca. "Mas se tivermos que jogar contra todos para vencer, não tem problema. Nós vamos fazer isso."

Na virada do Girona, Lewandowski teve um gol anulado por impedimento nos minutos finais. Foi o primeiro jogo após o clube entrar com enorme manifestação na Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF) e não ter objetivo uma resposta da entidade quanto a seus questionamentos.

A bronca do brasileiro é pelo conjunto da obra na Espanha. Hansi Flick já havia definido como "vergonha" a anulação de um gol do clube contra o Atlético de Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, há quatro dias (sofreu goleada de 4 a 0), após longa consulta de sete minutos ao VAR.