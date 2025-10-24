Raphinha agrava lesão, fica fora de Real Madrid x Barcelona e pode perder amistosos da seleção Ele está fora de combate desde setembro, quando foi constatada uma lesão no tendão da coxa Estadão Conteúdo 24.10.25 15h52 Lesionado desde setembro, Raphinha não estará disponível para defender o Barcelona no clássico com o Real Madrid neste domingo, 26, em duelo que vale a liderança de La Liga (Campeonato Espanhol). De volta aos treinamentos nesta semana, ele sentiu novo desconforto muscular e pode ficar mais um mês fora dos gramados, que o faria perder a próxima convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. De acordo com o The Athletic e o As, Raphinha não treinou com a equipe principal de Hansi Flick nesta sexta-feira. Ele está fora de combate desde setembro, quando foi constatada uma lesão no tendão da coxa após o duelo com o Real Oviedo, especificamente no terço médio do bíceps femoral da coxa direita. A expectativa inicial era de que o técnico alemão poderia voltar a contar com uma de suas principais peças em um mês, mas o brasileiro acusou um novo desconforto após o retorno às atividades junto com o restante do elenco. Já descartado do clássico deste fim de semana, ele deve levar até um mês para se recuperar completamente. Isso faz com que Raphinha se torne um ponto de observação para Carlo Ancelotti nos próximos amistosos da seleção brasileira, em novembro, contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18. Se levar de fato um mês para se recuperar da lesão na coxa, o atacante não terá condições de defender o Brasil. Vale destacar que ele já ficou fora da lista do italiano para as partidas contra Coreia do Sul e Japão, em outubro. A próxima convocação será anunciada no dia 3 de novembro, às 15h (de Brasília). Se, de fato, levar um mês para se recuperar, Raphinha também perderá mais cinco partidas pelo Barcelona. Além do compromisso com o Real Madrid, o atacante ficaria fora de duelos com Elche, Athletic Bilbao e Celta de Vigo, por La Liga, e Club Brugge, pela Champions League. Após a pausa para a Data Fifa de novembro, o Barcelona encara o Chelsea, no Stamford Bridge, pela competição europeia, em partida que pode marcar o retorno do brasileiro. Raphinha foi um dos destaques do Barcelona, campeão espanhol e da Copa do Rei, na última temporada. O brasileiro chegou a ter seu nome cotado para vencer a Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football ao melhor jogador do mundo na última temporada. No entanto, a eliminação na semifinal da Champions League fez com que o brasileiro perdesse força na corrida com Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Raphinha seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00