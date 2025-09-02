Capa Jornal Amazônia
Raniele tem lesão na coxa detectada e passa Data Fifa em tratamento de olho na Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Com elenco enxuto e sem novos reforços, o Corinthians não para de sofrer com as lesões. Nesta terça-feira, o clube revelou que exames de imagem confirmaram uma lesão na coxa esquerda do volante Raniele, terceiro atleta do setor machucado.

O volante titular passará a pausa da Data Fifa em tratamento para ver se tem condições de atuar na volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, agendado para dia 10 de setembro na Neo Química Arena. O Corinthians fez 1 a 0 na ida e joga pela igualadade.

"Nesta segunda-feira (1º), o meio-campista Raniele passou por exame de imagem e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já nesta terça (2), o atleta iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube", informou o Corinthians, sem dar mais informações sobre a gravidade do problema.

O clube ainda não sabe se Martínez terá condições de voltar após cirurgia por fratura em um dos dedos. Já Carrillo passou por cirurgia e só retorna em 2026, o que deixa o setor de marcação bastante carente.

Breno Bidon e Maycon são jogadores mais avançados. Restariam Charles, que atuou como lateral-direito no dérbi e fez o pênalti sobre Flaco López, e Ryan, que entrou no decorrer do clássico. Raniele já não havia disputado o jogo de Curitiba por suspensão e sua volta era dada coo certa por Dorival Júnior.

No dérbi, sem opções, Dorival colocou o zagueiro João Pedro Tchoca na vaga do camisa 14. Já seu substituto na Ligga Arena foi justamente Charles, que larga na frente caso Raniele não se recupere a tempo. O Corinthians ainda trabalha para contar com o artilheiro Yuri Alberto no duelo caseiro e decisivo.

