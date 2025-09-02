Raniele tem lesão na coxa detectada e passa Data Fifa em tratamento de olho na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 02.09.25 21h17 Com elenco enxuto e sem novos reforços, o Corinthians não para de sofrer com as lesões. Nesta terça-feira, o clube revelou que exames de imagem confirmaram uma lesão na coxa esquerda do volante Raniele, terceiro atleta do setor machucado. O volante titular passará a pausa da Data Fifa em tratamento para ver se tem condições de atuar na volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, agendado para dia 10 de setembro na Neo Química Arena. O Corinthians fez 1 a 0 na ida e joga pela igualadade. "Nesta segunda-feira (1º), o meio-campista Raniele passou por exame de imagem e teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já nesta terça (2), o atleta iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube", informou o Corinthians, sem dar mais informações sobre a gravidade do problema. O clube ainda não sabe se Martínez terá condições de voltar após cirurgia por fratura em um dos dedos. Já Carrillo passou por cirurgia e só retorna em 2026, o que deixa o setor de marcação bastante carente. Breno Bidon e Maycon são jogadores mais avançados. Restariam Charles, que atuou como lateral-direito no dérbi e fez o pênalti sobre Flaco López, e Ryan, que entrou no decorrer do clássico. Raniele já não havia disputado o jogo de Curitiba por suspensão e sua volta era dada coo certa por Dorival Júnior. No dérbi, sem opções, Dorival colocou o zagueiro João Pedro Tchoca na vaga do camisa 14. Já seu substituto na Ligga Arena foi justamente Charles, que larga na frente caso Raniele não se recupere a tempo. O Corinthians ainda trabalha para contar com o artilheiro Yuri Alberto no duelo caseiro e decisivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso 02.09.25 19h53 FUTEBOL Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão 02.09.25 17h54 MUDANÇA Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B 02.09.25 17h01 SÉRIE B Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição 02.09.25 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08