Ramón Díaz volta ao Brasil para assumir o Internacional: 'Quero que o time seja protagonista' Estadão Conteúdo 24.09.25 23h37 O técnico argentino Ramón Díaz está de volta ao Brasil. Depois de passagem pelo Corinthians, onde foi campeão estadual, o comandante aceitou a proposta do Internacional e vai assumir a vaga deixada pelo demitido Roger Machado. O clube gaúcho chegou a negociar com Luis Zubeldía, mas o negócio esfriou. "O Sport Clube Internacional comunica a contratação de Ramón Díaz para o comando técnico da equipe principal. O profissional assina contrato com o clube até dezembro de 2026, ao lado do auxiliar Emiliano Díaz, dos assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho |Juan Romanazzi", anunciou o clube colorado. O treinador desembarcou em Porto Alegre na noite desta quarta-feira e deu suas primeiras palavras como comandante do Inter, sua terceira equipe no País, já que também trabalhou no Vasco. A ideia é resgatar o futebol ofensivo e vistoso dos gaúchos. "Contente, feliz e seguramente quero que a equipe seja protagonista", afirmou o argentino, que assumirá um time apenas na 14ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos, e abalada pela derrota, de virada, no clássico com o Grêmio em pleno Beira-Rio. O Internacional fez questão de listar as conquistas de Ramón Díaz para mostrar que fez um investimento correto após desistir de Zubeldía. "O técnico argentino com mais títulos no futebol", destacou o clube gaúcho, listando os feitos. "Vamos em busca de mais coquistas, professor." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Internacional Ramón Díaz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão. 24.09.25 23h38 Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores 24.09.25 23h52 recuperação Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte 24.09.25 18h58 Copa São Paulo de Futebol Júnior Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Corinthians e Vasco jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.25 15h00