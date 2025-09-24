Capa Jornal Amazônia
Ramón Díaz volta ao Brasil para assumir o Internacional: 'Quero que o time seja protagonista'

Estadão Conteúdo

O técnico argentino Ramón Díaz está de volta ao Brasil. Depois de passagem pelo Corinthians, onde foi campeão estadual, o comandante aceitou a proposta do Internacional e vai assumir a vaga deixada pelo demitido Roger Machado. O clube gaúcho chegou a negociar com Luis Zubeldía, mas o negócio esfriou.

"O Sport Clube Internacional comunica a contratação de Ramón Díaz para o comando técnico da equipe principal. O profissional assina contrato com o clube até dezembro de 2026, ao lado do auxiliar Emiliano Díaz, dos assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, do preparador físico Diego Pereira e do analista de desempenho |Juan Romanazzi", anunciou o clube colorado.

O treinador desembarcou em Porto Alegre na noite desta quarta-feira e deu suas primeiras palavras como comandante do Inter, sua terceira equipe no País, já que também trabalhou no Vasco. A ideia é resgatar o futebol ofensivo e vistoso dos gaúchos.

"Contente, feliz e seguramente quero que a equipe seja protagonista", afirmou o argentino, que assumirá um time apenas na 14ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos, e abalada pela derrota, de virada, no clássico com o Grêmio em pleno Beira-Rio.

O Internacional fez questão de listar as conquistas de Ramón Díaz para mostrar que fez um investimento correto após desistir de Zubeldía. "O técnico argentino com mais títulos no futebol", destacou o clube gaúcho, listando os feitos. "Vamos em busca de mais coquistas, professor."

