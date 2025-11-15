Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC

Uma confusão foi registrada próximo ao Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, palco do jogo entre Remo e Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B. Conforme as informações iniciais, um torcedor azulino teria sido atingido no rosto por uma pedra.

Ainda segundo relatos divulgados na Rádio Liberal+, duas mulheres teriam tido as blusas levadas e furtos registrados. A área de visitantes estaria com pouco policiamento e uma grande quantidade de torcedores.

A torcida azulina compareceu em peso para o jogo contra o Avaí, pois o resultado do jogo pode deixar o clube mais perto do acesso. Se vencer, a equipe paraense pode subir nesta rodada, a depender de tropeços de Chapecoense-SC, Goiás-GO e Criciúma-SC.

Mesmo se não subir, a vitória deixará o Remo muito confortável para o jogo em casa, contra o Goiás, na última rodada, quando precisará apenas de um empate. Mas, se perder para o Leão da Ilha, o cenário pode ser mais dramático.

Por conta disso, muitos torcedores foram acompanhar o duelo. O clube azulino, inclusive, entrou em contato com a diretoria do Avaí para aumentar a carga de ingressos e conseguiu mais 800 para a torcida visitante. Assim, cerca de 2.500 azulinos são esperados para o confronto, que começa às 16h30.