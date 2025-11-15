Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina O Liberal 15.11.25 15h44 Torcedor teria sido atingido por uma pedra (Reprodução / Mauricio Ferreira) Uma confusão foi registrada próximo ao Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, palco do jogo entre Remo e Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B. Conforme as informações iniciais, um torcedor azulino teria sido atingido no rosto por uma pedra. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ainda segundo relatos divulgados na Rádio Liberal+, duas mulheres teriam tido as blusas levadas e furtos registrados. A área de visitantes estaria com pouco policiamento e uma grande quantidade de torcedores. A torcida azulina compareceu em peso para o jogo contra o Avaí, pois o resultado do jogo pode deixar o clube mais perto do acesso. Se vencer, a equipe paraense pode subir nesta rodada, a depender de tropeços de Chapecoense-SC, Goiás-GO e Criciúma-SC. VEJA MAIS Torcida do Remo chega ao Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, para duelo contra o Avaí-SC Em clima de decisão, a partida começa às 16h30 “Ansiedade é normal, mas estamos preparados”, diz Marcelo Rangel antes de jogo decisivo do Remo Goleiro azulino destaca foco, união do elenco e força da torcida para duelo contra o Avaí na luta pelo acesso Raio-X: Adversário do Remo, Avaí tem ataque forte, mas vive crise e só cumpre tabela na Série B Time catarinense combina volume ofensivo e disciplina defensiva, mas chega pressionado por salários atrasados Mesmo se não subir, a vitória deixará o Remo muito confortável para o jogo em casa, contra o Goiás, na última rodada, quando precisará apenas de um empate. Mas, se perder para o Leão da Ilha, o cenário pode ser mais dramático. Por conta disso, muitos torcedores foram acompanhar o duelo. O clube azulino, inclusive, entrou em contato com a diretoria do Avaí para aumentar a carga de ingressos e conseguiu mais 800 para a torcida visitante. Assim, cerca de 2.500 azulinos são esperados para o confronto, que começa às 16h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00