Torcida do Remo chega ao Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, para duelo contra o Avaí-SC

Centenas de torcedores do Remo já estão concentrados ao redor do Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, onde ocorre o jogo contra o Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B. A partida pode deixar o Leão Azul mais perto do acesso à elite do futebol brasileiro.

Com o grande apelo, o clube azulino entrou em contato com a diretoria do Avaí e conseguiu aumentar a quantidade de ingressos disponibilizados para os torcedores visitantes. Com isso, cerca de 2.500 torcedores azulinos são aguardados para o confronto contra o Leão da Ilha.

Jogo do acesso?

O Remo pode subir já no final desta rodada, mas, para isso, precisa vencer o Avaí-SC e torcer contra Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO, que jogam no próximo domingo (16).

Mesmo se o acesso não ocorrer nesta rodada, uma vitória sobre o time catarinense deixará o Leão Azul muito perto da Série A. A decisão ficará para o jogo em casa, contra o Goiás, marcado para o domingo (23), no Mangueirão.

O jogo começa às 16h30, com cobertura completa e Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.