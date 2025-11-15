Torcida do Remo chega ao Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, para duelo contra o Avaí-SC Em clima de decisão, a partida começa às 16h30 O Liberal 15.11.25 15h28 Torcedores marcam presença para jogo do Remo (Reprodução / Redes sociais / Mauricio Ferreira) Centenas de torcedores do Remo já estão concentrados ao redor do Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, onde ocorre o jogo contra o Avaí-SC, válido pela 37ª rodada da Série B. A partida pode deixar o Leão Azul mais perto do acesso à elite do futebol brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com o grande apelo, o clube azulino entrou em contato com a diretoria do Avaí e conseguiu aumentar a quantidade de ingressos disponibilizados para os torcedores visitantes. Com isso, cerca de 2.500 torcedores azulinos são aguardados para o confronto contra o Leão da Ilha. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Jogo do acesso? O Remo pode subir já no final desta rodada, mas, para isso, precisa vencer o Avaí-SC e torcer contra Chapecoense-SC, Criciúma-SC e Goiás-GO, que jogam no próximo domingo (16). VEJA MAIS Raio-X: Adversário do Remo, Avaí tem ataque forte, mas vive crise e só cumpre tabela na Série B Time catarinense combina volume ofensivo e disciplina defensiva, mas chega pressionado por salários atrasados Listão dos pendurados: Remo joga com o Avaí sob risco de desfalques decisivos para última rodada Remo soma 84 cartões amarelos no campeonato e precisa administrar riscos na Ressacada. “Ansiedade é normal, mas estamos preparados”, diz Marcelo Rangel antes de jogo decisivo do Remo Goleiro azulino destaca foco, união do elenco e força da torcida para duelo contra o Avaí na luta pelo acesso Mesmo se o acesso não ocorrer nesta rodada, uma vitória sobre o time catarinense deixará o Leão Azul muito perto da Série A. A decisão ficará para o jogo em casa, contra o Goiás, marcado para o domingo (23), no Mangueirão. O jogo começa às 16h30, com cobertura completa e Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00