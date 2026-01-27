Rafinha banca Crespo no São Paulo e diz que chega no momento certo: 'Ainda com cheiro da grama'

A chegada de Rafinha ao São Paulo é uma das estratégias da gestão de Harry Massis Júnior para melhorar o ambiente dos jogadores, na expectativa de resultados em campo. O ex-lateral foi apresentado como gerente esportivo, nesta terça-feira, defendendo que a recuperação começa com vitórias. Ele ainda respaldou o técnico Hernán Crespo, mesmo com discordância ao discurso feito por ele sobre expectativas para o Brasileirão.

"Foi uma fala após uma derrota do clássico. Claro que o São Paulo não entra em uma competição para fazer apenas 45 pontos. A gente sabe do nosso momento, respeitando isso, mas é o São Paulo, com respeito aos outros clubes", avaliou.

"A gente entende as declarações, às vezes, no calor do pós-jogo, com atraso (de pagamento), sem reforços... Por isso aconteciam essas declarações. A gente entende. Depois a gente pensa, vê que exagera."

Rafinha terá como foco o futebol e a relação com os jogadores. Ele até terá participação em discussões como contratações, mas as funções diretivas não serão atribuídas ao papel do gerente, que será voz do elenco em interlocução com a gestão.

"Venho para fazer o que eu sempre fiz, mas agora sem chuteira. O chamado do São Paulo mexe muito comigo", falou Rafinha, pela primeira vez como gerente esportivo. "Quero muito ajudar. É o momento certo de estar aqui, estou com o cheiro da grama ainda".

Rafinha também será um porta-voz para o torcedor "recuperar a confiança" no clube. "Mas não sou salvador da pátria, nem tenho poder para isso" ressalvou.

Ele também se colocou à disposição para apoiar o trabalho da comissão técnica. O gerente, contudo, enfatizou que só fará isso se for convocado e "sempre com muito respeito". "Crespo é o nosso treinador. Foi muito vitorioso, é muito inteligente", elogiou.

O ex-jogador chega para fazer uma conexão que ruiu nos últimos meses entre diretoria e time. O novo dirigente são-paulino não evitou falar do momento extracampo do clube, mas disse que isso não pode ser "muleta" para os resultados do time.

"Temos que olhar para frente, pensar grande. Não é porque estamos com problemas extracampo que deixamos de ser respeitados e ser um clube gigante. Não existe tempestade eterna, nem fase boa eterna."

Após a saída de Carlos Belmonte do cargo de diretor de futebol, o então CEO Márcio Carlomagno esteve mais próximo do CT da Barra Funda. Aliado de Casares, Carlomagno gradativamente perdeu espaço e sairá do cargo ao fim do mês.

Com o então coordenador Muricy Ramalho afastado por questões de saúde, coube ao executivo Rui Costa essa intermediação. Muricy foi homenageado por Rui antes da apresentação de Rafinha nesta terça-feira.

Ainda que Rui tenha sido elogiado pelos jogadores, foi admitido por atletas e comissão técnica que o bastidor de investigações policiais e processo de impeachment atrapalhou o campo.

PRESIDENTE QUER COLOCAR PAGAMENTOS DE DIREITOS DE IMAGEM EM DIA

Harry Massis Júnior, que assumiu em definitivo após renúncia de Júlio Casares, vai propor ao elenco um novo cronograma de pagamento dos direitos de imagem ainda em dívida. Os salários em folha são pagos em dia.

Nos últimos anos, o clube passou a fazer os pagamentos de imagem no fim do mês seguinte (no final de fevereiro, paga o de janeiro, por exemplo). A prática se deu pelo baixo fluxo de caixa do São Paulo

Para esse ajuste, entende-se que não poderão ser feitos grandes investimentos em contratações. O clube já trabalha com um "filtro" de atletas em fim de contrato, livres no mercado ou que cheguem por empréstimo.

Nesta janela, chegaram Coronel, Danielzinho e Matheus Dória. Lucas Ramon é aguardado para maio, quando acaba seu vínculo com o Mirassol. As saídas de Rodriguinho (para o Red Bull Bragantino) e Alisson (para o Corinthians) vão gerar alívio financeiro.

O São Paulo estreia no Brasileirão nesta quarta-feira. O adversário será o atual campeão Flamengo, no MorumBis.

Já no sábado, o time recebe o Santos, pelo Paulistão, precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento.