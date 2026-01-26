Rafinha anuncia ida ao São Paulo e avisa: 'Discurso de fracassado não cabe' O ex-lateral adiantou que a diretoria do São Paulo tem um acordo para pagar salários atrasados do elenco Estadão Conteúdo 26.01.26 14h47 Rafinha assume o comando do Tricolor (Instagram @saopaulofc) Rafinha, ex-lateral do São Paulo, confirmou nesta segunda-feira, 26, que aceitou o convite para assumir a função de coordenador de futebol no clube tricolor. Aos 40 anos, ele chega para o cargo que era de Muricy Ramalho, que se despediu da diretoria na última semana. A confirmação aconteceu durante a participação de Rafinha, que atuou como comentarista nos últimos meses, no programa Seleção SporTV. Apesar do momento ruim do São Paulo, com o time próximo da zona de rebaixamento do Paulistão - e amargando crise administrativa fora das quatro linhas - ele rechaçou que o momento seja para lamentação. "Infelizmente, o São Paulo ficou parado. Eu estive lá três anos como atleta,. Agora, também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer", garantiu o novo funcionário do clube. "Vamos olhar pra frente. O São Paulo é um clube gigante, foi muito feliz, era modelo. Ficou parado agora esse discurso de perdedor, de fracassado, de medo, não cabe no São Paulo. É um desafio muito grande na minha vida, espero poder ajudar da melhor forma, é um pé novo pra mim, é novo pra mim esse cara, mas vou me entregar, como eu sempre fiz", completou. O ex-lateral adiantou que a diretoria do São Paulo tem um acordo para pagar salários atrasados do elenco. "A primeira parte é colocar as coisas em dia como já está sendo feito, já fizeram acordo com os jogadores, então vão pagar o que tem de atrasado. O acordo está encaminhado, vai ser passado para os jogadores essa semana ainda." Harry Massis Júnior, que assumiu o cargo de presidente após a renúncia de Júlio Casares - afastado em processo de impeachment -, adiantou que Rafinha ocuparia o cargo na tarde de domingo, após o clube ficar com o vice da Copinha. Na ocasião, o mandatário afirmou que o ex-jogador terá a função de ser o elo entre os atletas e a direção. Após passagens vitoriosas por Bayern de Munique e Flamengo, Rafinha defendeu o São Paulo entre 2022 e 2024 e ajudou o clube a conquistar a inédita Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil no ano seguinte. Após se aposentar no Coritiba, o ex-atleta de 40 anos vinha atuando como comentarista e defendia ocasionalmente as Lendas do Bayern, equipe formada por ídolos históricos do clube alemão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Rafinha contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15