Rafinha anuncia ida ao São Paulo e avisa: 'Discurso de fracassado não cabe'

Rafinha, ex-lateral do São Paulo, confirmou nesta segunda-feira, 26, que aceitou o convite para assumir a função de coordenador de futebol no clube tricolor. Aos 40 anos, ele chega para o cargo que era de Muricy Ramalho, que se despediu da diretoria na última semana.

A confirmação aconteceu durante a participação de Rafinha, que atuou como comentarista nos últimos meses, no programa Seleção SporTV. Apesar do momento ruim do São Paulo, com o time próximo da zona de rebaixamento do Paulistão - e amargando crise administrativa fora das quatro linhas - ele rechaçou que o momento seja para lamentação.

"Infelizmente, o São Paulo ficou parado. Eu estive lá três anos como atleta,. Agora, também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer", garantiu o novo funcionário do clube.

"Vamos olhar pra frente. O São Paulo é um clube gigante, foi muito feliz, era modelo. Ficou parado agora esse discurso de perdedor, de fracassado, de medo, não cabe no São Paulo. É um desafio muito grande na minha vida, espero poder ajudar da melhor forma, é um pé novo pra mim, é novo pra mim esse cara, mas vou me entregar, como eu sempre fiz", completou.

O ex-lateral adiantou que a diretoria do São Paulo tem um acordo para pagar salários atrasados do elenco. "A primeira parte é colocar as coisas em dia como já está sendo feito, já fizeram acordo com os jogadores, então vão pagar o que tem de atrasado. O acordo está encaminhado, vai ser passado para os jogadores essa semana ainda."

Harry Massis Júnior, que assumiu o cargo de presidente após a renúncia de Júlio Casares - afastado em processo de impeachment -, adiantou que Rafinha ocuparia o cargo na tarde de domingo, após o clube ficar com o vice da Copinha. Na ocasião, o mandatário afirmou que o ex-jogador terá a função de ser o elo entre os atletas e a direção.

Após passagens vitoriosas por Bayern de Munique e Flamengo, Rafinha defendeu o São Paulo entre 2022 e 2024 e ajudou o clube a conquistar a inédita Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil no ano seguinte. Após se aposentar no Coritiba, o ex-atleta de 40 anos vinha atuando como comentarista e defendia ocasionalmente as Lendas do Bayern, equipe formada por ídolos históricos do clube alemão.