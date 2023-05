Rafaela Silva é eliminada na estreia do Mundial de Judô

A bicampeã mundial Rafaela Silva foi eliminada do Campeonato Mundial de Judô, em Doha, no Catar. Em 2022, a brasileira liderou o ranking, mas desta vez sofreu dois golpes da turca Hasret Bozkurt em menos de dois minutos e deixou a competição. Agora, a atleta terá a disputa por equipes, que ocorrerá no dia 14 deste mês.

Após a eliminação de Rafaela, outros 18 atletas seguem na disputa pelo campeonato. Entre eles, Beatriz Souza, vice-campeã do torneio em 2022.

Após a eliminação, a judoca concedeu uma entrevista e explicou que estas situações acontecem, mesmo ela sendo uma das favoritas.

"Nós vimos outros judocas saindo da competição logo cedo. Eu cheguei como uma das favoritas na competição, e, com certeza, as minhas adversárias me estudaram bastante. Acabei surpreendida em uma luta muito rápida. Até agora não entendi de tão rápida que foi", disse.

A atleta usou o Instagram para falar sobre a derrota e explicou que continua otimista em relação ao futuro no esporte. Mesmo não tendo o resultado esperado, Rafaela disse que "amanhã será melhor" e agradeceu o apoio dos seguidores. "Inspiração total! O amanhã sempre há de ser melhor", respondeu o judoca do Flamengo, Marcelo Gomes.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)