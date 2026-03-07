Rafaela Silva é campeã e Daniel Cargnin conquista o bronze no Grand Prix da Áustria de judô

O judô brasileiro subiu ao pódio neste sábado no Grand Prix da Áustria com dois medalhistas olímpicos. Rafaela Silva foi campeã na categoria até 63 kg, e Daniel Cargnin conquistou o bronze ao vencer o compatriota Guilherme de Oliveira na disputa até 73 kg.

Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 e bronze por equipes em Paris-2024, Rafaela é a atual sétima colocada do ranking mundial e foi cabeça-de-chave número um de sua categoria na competição austríaca. Após folgar na primeira rodada, ela venceu a italiana Raffaella Ciano, a búlgara Yoana Manova e a espanhola Laura Vázquez Fernández para avançar à final.

Na decisão, a brasileira enfrentou a kosovar Laura Fazliu e venceu por Yuko. O título valeu 700 pontos no ranking mundial e Rafaela Silva deve entrar no top 5 da categoria pela primeira vez. "Estou muito feliz com o meu desempenho. Estou muito feliz de me firmar no top 10, porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica. Eu não fui cabeça-de-chave na maioria das competições do ano passado, então eu não peguei lutas tão boas para poder avançar, mas esse ano estou trabalhando para fazer o meu papel e seguir assim, o que vai ser muito importante visando o Campeonato Mundial", afirmou a campeã do Grand Slam de Paris no mês passado.

Em sua primeira competição na temporada, Cargnin também foi cabeça-de-chave número um da categoria e folgou na primeira rodada e na sequência venceu o austríaco Alexander Kaserer, o japonês Ryusei Arakawa e o cipriota Kyprianos Andreou. Na semifinal, foi derrotado pelo britânico Ethan Nairne, que terminou com o título. Na disputa de bronze, ele venceu Guilherme de Oliveira com um waza-ari.

"Muito feliz por começar o ano medalhando. Hoje eu fiz uma disputa de terceiro com um atleta do Brasil, o que é muito legal porque a disputa interna faz parte, a disputa interna é forte. O Guilherme é um atleta que tem muito coração na luta, é muito parecido comigo", disse Daniel Cargnin.

As duas medalhas se juntam à prata de Ronald Lima (até 66 kg) e ao bronze de Gabriela Conceição (até 52 kg), conquistados no primeiro dia de competição. Neste domingo, o Brasil terá cinco atletas no tatame: Beatriz Freitas e Giovanna Santos (acima dos 78 kg), Rafael Macedo e Marcelo Gomes (até 90 kg) e Giovani Ferreira (até 100 kg).