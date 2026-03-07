Rafaela Silva é campeã e Daniel Cargnin conquista o bronze no Grand Prix da Áustria de judô Estadão Conteúdo 07.03.26 20h48 O judô brasileiro subiu ao pódio neste sábado no Grand Prix da Áustria com dois medalhistas olímpicos. Rafaela Silva foi campeã na categoria até 63 kg, e Daniel Cargnin conquistou o bronze ao vencer o compatriota Guilherme de Oliveira na disputa até 73 kg. Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 e bronze por equipes em Paris-2024, Rafaela é a atual sétima colocada do ranking mundial e foi cabeça-de-chave número um de sua categoria na competição austríaca. Após folgar na primeira rodada, ela venceu a italiana Raffaella Ciano, a búlgara Yoana Manova e a espanhola Laura Vázquez Fernández para avançar à final. Na decisão, a brasileira enfrentou a kosovar Laura Fazliu e venceu por Yuko. O título valeu 700 pontos no ranking mundial e Rafaela Silva deve entrar no top 5 da categoria pela primeira vez. "Estou muito feliz com o meu desempenho. Estou muito feliz de me firmar no top 10, porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica. Eu não fui cabeça-de-chave na maioria das competições do ano passado, então eu não peguei lutas tão boas para poder avançar, mas esse ano estou trabalhando para fazer o meu papel e seguir assim, o que vai ser muito importante visando o Campeonato Mundial", afirmou a campeã do Grand Slam de Paris no mês passado. Em sua primeira competição na temporada, Cargnin também foi cabeça-de-chave número um da categoria e folgou na primeira rodada e na sequência venceu o austríaco Alexander Kaserer, o japonês Ryusei Arakawa e o cipriota Kyprianos Andreou. Na semifinal, foi derrotado pelo britânico Ethan Nairne, que terminou com o título. Na disputa de bronze, ele venceu Guilherme de Oliveira com um waza-ari. "Muito feliz por começar o ano medalhando. Hoje eu fiz uma disputa de terceiro com um atleta do Brasil, o que é muito legal porque a disputa interna faz parte, a disputa interna é forte. O Guilherme é um atleta que tem muito coração na luta, é muito parecido comigo", disse Daniel Cargnin. As duas medalhas se juntam à prata de Ronald Lima (até 66 kg) e ao bronze de Gabriela Conceição (até 52 kg), conquistados no primeiro dia de competição. Neste domingo, o Brasil terá cinco atletas no tatame: Beatriz Freitas e Giovanna Santos (acima dos 78 kg), Rafael Macedo e Marcelo Gomes (até 90 kg) e Giovani Ferreira (até 100 kg). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave judô Grand Prix da Áustria Rafael Silva Daniel Cargnin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48