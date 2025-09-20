Rafael Fiziev se lesiona e está fora da luta contra Charles do Bronx no UFC Rio Estadão Conteúdo 20.09.25 9h08 O aguardado confronto entre Charles do Bronx e Rafael Fiziev não vai mais acontecer no UFC Rio. O lutador do Azerbaijão sofreu uma lesão e foi retirado do card programado para 11 de outubro, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo Octagon Update e confirmada pelo Estadão. Ainda não há definição sobre o próximo adversário de Charles. Por se tratar de um dos principais nomes da organização, a tendência é de que o Ultimate tente encontrar um substituto para manter o brasileiro na luta principal do evento. A participação de Charles do Bronx, no entanto, já gerava debates na comunidade do MMA. O lutador sofreu um nocaute duro contra Ilia Topuria em 28 de junho, e o retorno menos de três meses depois da luta levantou questionamentos sobre o tempo de recuperação. Entre as opções para substituir Fiziev, um nome aparece como possibilidade: Benoit Saint Denis. O francês, 13º do ranking da divisão, derrotou Maurício Ruffy no UFC Paris, no último dia 6, e chegou a se colocar à disposição para assumir a vaga caso houvesse alguma baixa no duelo principal do UFC Rio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave lutas MMA UFC Rio Charles do Bronx Rafael Fiziev COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52