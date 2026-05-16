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Rafael admite 'dias difíceis' para o São Paulo e compara fase com 2025: 'Estamos sem confiança'

O técnico Dorival Júnior assume a equipe na segunda-feira, na vaga do demitido Roger Machado, e já se tornou a grande esperança dos tricolores

Estadão Conteúdo
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Rafael repetiu a palavra confiança por vezes após o revés no Maracanã, jogo no qual nomes de peso como Calleri, Luciano e Lucas Moura (só volta em 2027) foram algumas das grandes ausências. (Rubens Chiri/São Paulo FC)

Um dos jogadores mais experientes do elenco do desfalcado São Paulo no Maracanã, Rafael deu a cara à tapa após os 2 a 1 para o Fluminense neste sábado, terceira derrota seguida da equipe e seis jogos sem ganhar - levou 3 a 2 do Corinthians e 3 a 1 do Juventude. O goleiro admitiu que a queda na Copa do Brasil no meio de semana deixou a equipe "sem confiança". Ainda relembrou de 2025, quando o time viveu momento parecido ao perder muitas peças importantes e amargar tropeços.

"Têm sido dias difíceis para nós, a gente vem tentando, trabalhando, sabe da importância de buscar resultados, mas é algo parecido com o ano passado, eliminação Copa do Brasil, a gente perde muitos jogadores importantes (foram 10 desfalques no Maracanã) e isso acaba dificultando ainda mais", disse o goleiro. "Com isso, os resultados não estão vindo e a confiança vai se perdendo."

Rafael repetiu a palavra confiança por vezes após o revés no Maracanã, jogo no qual nomes de peso como Calleri, Luciano e Lucas Moura (só volta em 2027) foram algumas das grandes ausências.

"Essa turbulência é parecida com a do ano passado. A gente vem sofrendo, a eliminação (diante do Juventude) tirou toda nossa confiança", lamentou. "Lutamos pelo empate até o fim, diante de uma grande equipe, mas detalhes custam resultados. A (falta de) confiança não está nos ajudando", foi repetitivo.

O técnico Dorival Júnior assume a equipe na segunda-feira, na vaga do demitido Roger Machado, e já se tornou a grande esperança dos tricolores. "Espero que o Dorival traga essa confiança e tranquilidade para a gente findar com essa fase até a parada da Copa. São quatro jogos importantes, dois do Brasileiro (Botafogo e Remo) e dois da Sul-Americana (Millonarios, já na terça-feira e Boston River) para a gente ter tempo de trabalhar e buscar a reabilitação da confiança."

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