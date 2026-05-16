Rafael admite 'dias difíceis' para o São Paulo e compara fase com 2025: 'Estamos sem confiança' O técnico Dorival Júnior assume a equipe na segunda-feira, na vaga do demitido Roger Machado, e já se tornou a grande esperança dos tricolores Estadão Conteúdo 16.05.26 21h41 Rafael repetiu a palavra confiança por vezes após o revés no Maracanã, jogo no qual nomes de peso como Calleri, Luciano e Lucas Moura (só volta em 2027) foram algumas das grandes ausências. (Rubens Chiri/São Paulo FC) Um dos jogadores mais experientes do elenco do desfalcado São Paulo no Maracanã, Rafael deu a cara à tapa após os 2 a 1 para o Fluminense neste sábado, terceira derrota seguida da equipe e seis jogos sem ganhar - levou 3 a 2 do Corinthians e 3 a 1 do Juventude. O goleiro admitiu que a queda na Copa do Brasil no meio de semana deixou a equipe "sem confiança". Ainda relembrou de 2025, quando o time viveu momento parecido ao perder muitas peças importantes e amargar tropeços. "Têm sido dias difíceis para nós, a gente vem tentando, trabalhando, sabe da importância de buscar resultados, mas é algo parecido com o ano passado, eliminação Copa do Brasil, a gente perde muitos jogadores importantes (foram 10 desfalques no Maracanã) e isso acaba dificultando ainda mais", disse o goleiro. "Com isso, os resultados não estão vindo e a confiança vai se perdendo." Rafael repetiu a palavra confiança por vezes após o revés no Maracanã, jogo no qual nomes de peso como Calleri, Luciano e Lucas Moura (só volta em 2027) foram algumas das grandes ausências. "Essa turbulência é parecida com a do ano passado. A gente vem sofrendo, a eliminação (diante do Juventude) tirou toda nossa confiança", lamentou. "Lutamos pelo empate até o fim, diante de uma grande equipe, mas detalhes custam resultados. A (falta de) confiança não está nos ajudando", foi repetitivo. O técnico Dorival Júnior assume a equipe na segunda-feira, na vaga do demitido Roger Machado, e já se tornou a grande esperança dos tricolores. "Espero que o Dorival traga essa confiança e tranquilidade para a gente findar com essa fase até a parada da Copa. São quatro jogos importantes, dois do Brasileiro (Botafogo e Remo) e dois da Sul-Americana (Millonarios, já na terça-feira e Boston River) para a gente ter tempo de trabalhar e buscar a reabilitação da confiança." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo FC Rafael COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 SÉRIE A Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Fluminense e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 18h00 jogo de hoje Internacional x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/05) pelo Brasileirão Internacional e Vasco se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 16.05.26 17h30