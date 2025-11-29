Rádio Liberal+ terá cobertura especial da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras Transmissão começa às 16h com equipe em Belém e repórter direto do Monumental, em Lima Iury Costa 29.11.25 8h30 Equipe da rádio liberal+ trará cobertura especial para a grande final neste sábado (29). (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) A grande final da Taça Libertadores da América de 2025, entre Flamengo e Palmeiras, terá cobertura especial da Rádio Liberal+ neste sábado (29). O jogo, que vale o tetracampeonato inédito para um clube brasileiro, será acompanhado por uma operação especial da emissora, tanto em Belém quanto direto de Lima, no Peru. A transmissão começa às 16h, no YouTube e na frequência 97.5 FM, com pré-jogo ampliado. Em Belém, o repórter Rodolfo Sousa vai circular por diversos pontos da cidade para mostrar a mobilização das torcidas rubro-negra e alviverde. Já no Estádio Monumental, em Lima, o jornalista e apresentador Abner Luiz fará entradas ao vivo trazendo o clima da decisão, o movimento de torcedores e as primeiras informações das equipes antes da bola rolar. Na bancada, a narração ficará por conta de João Wanderley, com comentários de Luizinho Moura, Mathaus Pauxis e Felipe Campos, que analisam cada detalhe da grande final. VEJA MAIS Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Libertadores hoje (29/11) Palmeiras e Flamengo jogam pela final Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal inglês Finalistas de mais uma edição do principal torneio sul-americano são donos da maior rivalidade do País na atualidade Reedição de 2021 A decisão deste sábado repete a final de 2021, quando o Palmeiras conquistou o tricampeonato sobre o Flamengo na prorrogação. Um ano depois, foi a vez do rubro-negro erguer sua terceira taça. Agora, os dois times que dominaram a América nesta década voltam a se enfrentar para definir quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da história da Libertadores. A bola rola às 18h (horário de Brasília), com transmissão completa da Rádio Liberal+ a partir das 16h no YouTube e no dial 97.5 FM. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave rádio liberal rádio liberal+ esportes libertadores 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00