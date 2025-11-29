Rádio Liberal+ terá cobertura especial da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

A grande final da Taça Libertadores da América de 2025, entre Flamengo e Palmeiras, terá cobertura especial da Rádio Liberal+ neste sábado (29). O jogo, que vale o tetracampeonato inédito para um clube brasileiro, será acompanhado por uma operação especial da emissora, tanto em Belém quanto direto de Lima, no Peru.

A transmissão começa às 16h, no YouTube e na frequência 97.5 FM, com pré-jogo ampliado. Em Belém, o repórter Rodolfo Sousa vai circular por diversos pontos da cidade para mostrar a mobilização das torcidas rubro-negra e alviverde.

Já no Estádio Monumental, em Lima, o jornalista e apresentador Abner Luiz fará entradas ao vivo trazendo o clima da decisão, o movimento de torcedores e as primeiras informações das equipes antes da bola rolar.

Na bancada, a narração ficará por conta de João Wanderley, com comentários de Luizinho Moura, Mathaus Pauxis e Felipe Campos, que analisam cada detalhe da grande final.

Reedição de 2021

A decisão deste sábado repete a final de 2021, quando o Palmeiras conquistou o tricampeonato sobre o Flamengo na prorrogação. Um ano depois, foi a vez do rubro-negro erguer sua terceira taça. Agora, os dois times que dominaram a América nesta década voltam a se enfrentar para definir quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da história da Libertadores.

A bola rola às 18h (horário de Brasília), com transmissão completa da Rádio Liberal+ a partir das 16h no YouTube e no dial 97.5 FM.