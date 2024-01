Racismo contra Rodrygo: MPRJ inicia investigação após relatório com identificação de perfis

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu, nesta quarta-feira (03), o relatório realizado pelo grupo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em parceria com o jogador Rodrygo. O documento, que identifica 107 perfis que cometeram racismo contra o atacante do Real Madrid, deve ajudar na abertura da investigação feita pela entidade.

Em novembro do ano passado, o atacante da Seleção Brasileira recebeu centenas de ofensas racistas no X (antigo Twitter), Instagram e Facebook após a discussão contra Messi, na derrota do Brasil para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

VEJA MAIS

O relatório apontou somente as páginas com possível identificação dos responsáveis, e não os que se escondem em perfis falsos. De acordo com a procuradora Patrícia Leite Carvão, da Coordenadoria-Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana do MPRJ, o documento deu seguimento ao processo de investigação, que pode gerar uma denúncia à Justiça.

Os autores, mesmo argentinos, podem ser responsabilizados pelo ato. Durante o episódio, Rodrygo chegou a publicar um desabafo nas redes sociais e reiterou que vai continuar no combate ao racismo.

“Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com o seu comportamento criminoso. Azar o deles. Nós não vamos parar!”, afirmou o atacante.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)