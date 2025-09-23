Racing elimina Velez Sarsfield e aguarda por Flamengo ou Estudiantes na semi O Racing aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam na quinta-feira, também na capital argentina. Estadão Conteúdo 23.09.25 21h33 O Racing se tornou o primeiro time a garantir vaga nas semifinais da Copa Libertadores, nesta terça-feira, ao derrotar o Velez Sarsfield, em Buenos Aires, no jogo de volta das quartas de final, por 1 a 0, repetindo o placar do primeiro duelo. Desta forma, o Racing aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam na quinta-feira, também na capital argentina. No primeiro duelo, no Maracanã, a equipe carioca venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate para garantir uma vaga entre as quatro melhores equipes da América do Sul. No confronto argentino, o Racing foi melhor a maior parte do jogo. No primeiro tempo, a equipe finalizou por 12 vezes, enquanto o Velez não incomodou a meta de Cambeses. O segundo tempo foi mais disputado e o Velez chegou a equilibrar a disputa. Mas o Racing chegou ao gol da vitória aos 37 minutos, quando Rojas escapou pela esquerda e cruzou para Solari completar dentro da pequena área. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Racing Velez Sarsfield COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h15 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29