Queda de Filipe Luís repercute mundo afora: 'Caiu apesar de 8 a 0 e uma taça a cada 14 jogos'

A demissão inesperada de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo rapidamente ganhou as manchetes de jornais internacionais. O anúncio oficial da diretoria do clube carioca, feito na madrugada desta terça-feira, surpreendeu após uma goleada de 8 a 0 sobre o Madureira.

Essa vitória garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca. Contudo, a queda do técnico, mesmo após o placar elástico, tornou-se um dos principais assuntos na Europa. A repercussão foi notável em países onde Filipe Luís teve sua carreira como jogador. Veículos da Espanha, Inglaterra e Portugal dedicaram espaço à notícia.

Repercussão na Espanha e Inglaterra

Na Espanha, onde Filipe Luís se consolidou como jogador de primeira linha, o diário As estampou a manchete "Filipe Luís, fulminado". O noticioso ressaltou que resultados abaixo do esperado e a perda do título da Recopa para o Lanús, no Maracanã, precipitaram a sua saída.

Na Inglaterra, o jornal The Sun também dedicou parte de seu noticiário à demissão. O periódico citou em sua manchete que o "ex-astro do Chelsea, atônito, foi demitido imediatamente após a goleada de 8 a 0 em entrevista coletiva brutal de 30 segundos após coletiva de imprensa".

Portugal aponta sucessor e bastidores no Flamengo

Em Portugal, o jornal A Bola noticiou a demissão de Filipe Luís e indicou um treinador português como o mais forte candidato para assumir o time principal do Flamengo. Leonardo Jardim, que trabalhou no Cruzeiro no ano passado e deixou o clube mineiro por motivos pessoais, é apontado como seu provável sucessor.

O periódico português informou ainda que Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, já teria manifestado interesse na vinda de Jardim. Esse cenário ocorre em meio a um início de ano atribulado para o Flamengo, marcado pelas perdas dos títulos da Supercopa Rei e também da Recopa.