Quando é o próximo jogo do Botafogo? Veja data e horário das oitavas de final do Mundial de Clubes

O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Apesar da derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, na noite desta segunda-feira (23), no Rose Bowl, em Pasadena (EUA), o Glorioso garantiu vaga na próxima fase graças ao saldo de gols. Com o resultado, o Alvinegro ficou na segunda colocação do Grupo B, atrás do PSG, que venceu o Seattle Sounders por 2 a 0 e assumiu a liderança da chave.

Agora, o Botafogo aguarda para saber quem será seu adversário no mata-mata. A equipe enfrentará o primeiro colocado do Grupo A, que será definido ainda nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), no confronto entre Palmeiras e Inter Miami, time de Lionel Messi. Porto e Al-Ahly, com apenas um ponto cada, também têm chances matemáticas de classificação.

Quando é o próximo jogo do Botafogo?

A partida das oitavas de final está marcada para o próximo sábado, dia 29 de junho, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia.

Caso o Palmeiras confirme a liderança do grupo, haverá o primeiro duelo entre clubes brasileiros nesta edição do Mundial de Clubes.

Com a classificação para a próxima fase, o Botafogo já garantiu uma premiação de R$ 147,3 milhões na competição. Apenas pela vaga nas oitavas, o clube carioca embolsou mais R$ 41,4 milhões.