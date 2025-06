Quem é Leo Afonso, único brasileiro que joga no time de Messi, adversário do Palmeiras

Rival do Palmeiras nesta segunda-feira, em duelo do Grupo A do Mundial de Clubes, o Inter Miami tem um brasileiro em seu elenco. Leonardo Afonso, de 23 anos, está no time americano desde que foi fundado em 2018, antes de as estrelas como Lionel Messi e Luís Suárez chegarem.

Afonso se mudou com a sua família para os Estados Unidos há quase uma década, quando tinha 14 anos, e sempre jogou futebol no país em que poucos gostam do esporte e assistem às partidas.

Paulista da capital, ele jogou em um clube na Flórida, disputou campeonatos juvenis e participou de torneios universitários representando a Virginia Cavaliers, da Universidade de Virgínia, na qual estudou relações internacionais.

Seu bom desempenho o levou a ser escolhido no "draft" da Major League Soccer, a liga americana de futebol, em 2023, pelo Inter Miami, que o levou para atuar na equipe B. "Depois de três meses, subi para o primeiro time", conta, em entrevista ao Estadão.

Em pouco tempo, sua vida mudou. Da base, subiu ao profissional e passou a treinar e a jogar ao lado de um dos maiores jogadores da história. "Ele fica mais na dele ali, fica com o Suárez, mas se você tem alguma pergunta, se você quer alguma dica, a porta está sempre aberta", diz o brasileiro sobre Messi. Desde julho de 2023, o astro argentino resolveu desacelerar e deixar o futebol europeu para defender o Inter Miami.

Pessoalmente, o brasileiro afirma não ter sido tão impactado no Inter Miami com a presença de Messi porque, desde sua fundação, o clube acostumou-se a ter estrelas, haja vista que foi comprado e fundado por David Beckham - os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets são outros nomes conhecidos do elenco. "Mas óbvio que em dia de jogo o estádio está sempre lotado por causa dele (Messi)", ressalta.

Leo Afonso é reserva e não saiu do banco nos dois jogos do time de Miami no Mundial, mas diz ter paciência para conquistar seu espaço em uma equipe estrelada. O Inter Miami é um dos três clubes americanos no Mundial - os outros são Seattle Sounders e Los Angeles FC - e é provável que seja o único deles a avançar às oitavas de final.

A surpreendente vitória sobre o Porto, definida com golaço de falta de Messi, deixou o Inter Miami em posição confortável para se classificar. Um empate garante com o Palmeiras garante tanto o time americano quanto o brasileiro na próxima fase.

"Todo mundo aqui no clube sabe que vai ser o jogo mais difícil que a gente tem na primeira fase", comentou o atleta sobre o Palmeiras, time de sua mãe. "Estamos num grupo em que tudo pode acontecer".

Fã de Neymar, Kaká e Roberto Firmino, o atacante prefere esconder o time pelo qual torce, mas admite ter vontade de regressar para defender uma equipe brasileira. "Nasci assistindo futebol brasileiro, assistindo à seleção, aos times do Brasil. Para mim, é um sonho meu e da minha família de que um dia eu consiga chegar lá."