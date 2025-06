Mundial de Clubes: Palmeiras tem maior público entre brasileiros na estreia e Flamengo, o menor

Os quatro representantes brasileiros no Mundial de Clubes da Fifa já estrearam na competição. Palmeiras e Fluminense empataram em seus confrontos, enquanto Flamengo e Botafogo venceram. As partidas movimentaram torcedores, e o duelo do time alviverde foi o que registrou o maior público entre os brasileiros.

O primeiro time do Brasil a entrar em campo foi o Palmeiras, no último domingo, no empate por 0 a 0 com o Porto, pelo Grupo A. A partida foi disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, e atraiu 46.275 torcedores, o maior público entre os clubes do País na estreia, com 50,09% da capacidade total do estádio (82.500 lugares).

Também no domingo, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, pelo Grupo B, no Lumen Field, em Seattle. O jogo contou com 30.151 presentes, o que representa 43,7% da ocupação do estádio.

Na segunda-feira, o Flamengo superou o Espérance por 2 a 0, pelo Grupo D, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida teve o menor público entre os brasileiros, com 25.797 torcedores e apenas 37,39% da capacidade ocupada.

Já nesta terça-feira, o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, pelo Grupo F, também no MetLife Stadium, com 34.746 torcedores presentes, equivalente a 42,1% de ocupação.

A competição, que estreou em novo formato, se aproxima da marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos. Já nos primeiros três dias, mais de 340 mil torcedores passaram pelos estádios, criando atmosferas eletrizantes e cenas marcantes. A expectativa segue em alta, com quatro das cinco partidas mais procuradas da fase de grupos ainda por acontecer.