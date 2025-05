Qual time brasileiro tem mais convocados 'na nova' Seleção Brasileira de Ancelotti?

A era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira começou oficialmente. Após sua aguardada apresentação, o técnico italiano anunciou nesta segunda-feira (26) sua primeira lista de convocados para os próximos compromissos da equipe canarinho.

A convocação traz nomes conhecidos, além de algumas novidades, gerando expectativa sobre o estilo de jogo e as escolhas do treinador multicampeão europeu para o time pentacampeão mundial.

Na lista divulgada por Ancelotti, um clube brasileiro se destaca pelo número de representantes: o Flamengo. O time carioca cedeu cinco jogadores para esta primeira convocação, consolidando-se como a principal base nacional para o início do trabalho do técnico italiano. Os atletas rubro-negros chamados foram os defensores Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, além do meio-campista Gerson.

Outros times do Brasil também tiveram jogadores lembrados por Ancelotti, mas em menor número. O Corinthians contribuiu com o goleiro Hugo Souza, enquanto o Palmeiras viu o jovem atacante Estêvão ser incluído na relação. A convocação é majoritariamente composta por atletas que atuam na Europa, mas mostra que o treinador italiano também observa os atletas no campeonato nacional.

Times com mais jogadores convocados

5 convocados Flamengo

2 convocados PSG (França)

1 convocado Liverpool (Inglaterra) Al Nassr (Arábia Saudita) Corinthians Lille (França) Inter de Milão (Itália) Monaco (França) Fulham (Inglaterra) Strasbourg (França) Newcastle (Inglaterra) Manchester United (Inglaterra) Atalanta (Itália) Real Betis (Espanha) Palmeiras Arsenal (Inglaterra) Wolverhampton (Inglaterra) Barcelona (Espanha) Tottenham (Inglaterra) Real Madrid (Espanha)



Confira os convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meias

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Real Betis)

Estevão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Quando a Seleção convocada por Ancelotti vai estrear?

O técnico italiano deve comandar os primeiros jogos amistosos da Seleção nas próximas semanas, com a expectativa de iniciar o novo ciclo com bom desempenho e avaliação de peças visando as Eliminatórias e, futuramente, a Copa.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)